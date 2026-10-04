"Летимо наосліп": після сигналу SOS над Атлантикою зник медичний борт з людьми

В Атлантичному океані поблизу острова Нантакет розгорнули масштабну пошуково-рятувальну операцію через раптову втрату зв’язку із санітарним літаком Gulfstream G100, на борту якого перебувало шестеро осіб.

У суботу вранці, 3 жовтня, над Атлантичним океаном зник канадський літак медичної евакуації Gulfstream G100 з позивним "Heartbeat 104". Повітряне судно прямувало з Міжнародного аеропорту імені Л. Ф. Вейда на Бермудських островах до Бостона, штат Массачусетс. На його борту перебували чотири члени екіпажу та два пасажири. Про це повідомляє Associated Press.

За даними оператора аеропорту Skyport, літак вилетів із Бермудів приблизно о 00:41 за місцевим часом 3 жовтня. За даними Берегової охорони США та Федерального управління цивільної авіації (FAA), зв'язок із бортом обірвався неподалік острова Нантакет. FAA видала пошуково-рятувальне сповіщення близько 1:20 ночі за місцевим часом.

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Особливу увагу привернули останні переговори екіпажу з авіадиспетчерами. Із запису переговорів випливає, що пілот повідомив про проблеми під час польоту та оголосив надзвичайну ситуацію. Диспетчер перепитав його: "Роджере, ви сказали, що летите наосліп. Ви це сказали?"

Після даного повідомлення диспетчери намагалися встановити контакт через інші літаки, які перебували поблизу, однак відповіді від медичного борту більше не отримали. Також спостережні служби намагалися зв'язатися з судновими системами інших літаків у цьому районі, аби ті перевірили наявність Gulfstream на своїх моніторах запобігання зіткненням, проте "Heartbeat 104" більше не виходив на зв'язок.

Таким чином, медичний літак Gulfstream G100, зареєстрований під номером C-GRJP із шістьма людьми на борту зник над Атлантичним океаном.

У районі острова Нантакет, штат Массачусетс, розгорнули пошуково-рятувальну операцію із залученням авіації та катерів Берегової охорони США. До операції вже залучені екіпажі Берегової охорони США з авіабази Кейп-Код, рятувальний катер зі станції Брант-Пойнт та швидкісний патрульний катер USCGC William Sparling. До збору інформації та розслідування обставин інциденту також долучилася Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB).

За даними американських ЗМІ, перед зникненням літак міг різко знизитися. ABC News із посиланням на джерело, обізнане з розслідуванням, повідомило про швидке зниження приблизно на 7500 футів. Водночас офіційні органи поки не назвали причину втрати зв'язку і не підтвердили обставини зникнення літака.

Міністр транспорту Канади Стівен Маккіннон повідомив, що четверо з шести людей на борту є громадянами Канади. За його словами, канадське Міністерство транспорту стежить за ситуацією та співпрацює з органами, які проводять пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, під час рейсу Boeing 737 із Дубая до Ізраїлю один із пілотів міг навмисно спрямувати літак у стрімке піке з висоти близько 9 км. Другий пілот перехопив керування, після чого літак здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії. Правоохоронці розглядають цей інцидент як теракт.

Також ми писали, що на борту літака, який прямував до аеропорту імені Бен-Гуріона, перебувало 174 ізраїльських пасажирів, зокрема 27 дітей.

Крім того, Фокус писав, що Ізраїль вимагає призупинити всі рейси FlyDubai після того, як пілот з Оману ледь не розбив літак.