Літак Boeing 737, що летів із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал лиха

Літак Boeing 737 авіакомпанії Flydubai, що прямував із Дубая (ОАЕ) до Ізраїлю, змінив маршрут після того, як протягом кількох хвилин подавав сигнал тривоги. Спочатку це був сигнал лиха 7700, а потім код 7500, що вказує на незаконне втручання в діяльність повітряного судна, включаючи можливий захоплення.

У зв’язку з інцидентом ВПС Ізраїлю підняли в повітря винищувачі, повідомляє Haaretz.

На борту літака, що прямував до аеропорту імені Бен-Гуріона, перебувало 174 ізраїльських пасажирів, зокрема 27 дітей.

Приблизно через півтори години після зльоту, під час входу в повітряний простір Йорданії, літак передав код 7700 — міжнародний сигнал, що означає надзвичайну ситуацію на борту. Згодом було передано код 7500, що вказує на незаконне втручання в роботу повітряного судна, включаючи можливе захоплення.

Наближаючись до повітряного простору Йорданії, літак значно знизив висоту. Згідно з даними сервісів відстеження польотів, востаннє літак було зафіксовано в районі аеропорту Табук (Саудівська Аравія).

Видео дня

Йдеться про літак Boeing 737 MAX8, переданий авіакомпанії Flydubai у грудні 2022 року. Рейс FZ1073 до Ізраїлю став для цього літака першим за день; згідно з даними сервісу FlightRadar24, попередній політ було здійснено у вівторок ввечері за маршрутом Доха (Катар) — Дубай.

Як повідомляє ynetnews, у відповідь на інцидент Оперативний відділ поліції Ізраїлю віддав розпорядження створити спільний командний пункт за участю інших силових структур. Комісар поліції Данні Леві також провів нараду з оцінки ситуації, поки влада стежила за розвитком подій.

"Ми готуємося до будь-якого сценарію", — заявив Леві.

Пізніше низка ЗМІ повідомила, що літак благополучно приземлився в Саудівській Аравії, а причиною інциденту стала бійка пілотів, під час якої один із них передав код про захоплення.

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