Самолет Boeing 737, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия

Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая (ОАЭ) в Израиль, изменил маршрут после того, как в течение нескольких минут подавал сигнал тревоги. Сначала это был сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, указывающий на незаконное вмешательство в деятельность воздушного судна, включая возможный захват.

В связи с инцидентом ВВС Израиля подняли в воздух истребители, сообщает Haaretz.

На борту лайнера, направлявшегося в аэропорт имени Бен-Гуриона, находилось 174 израильских пассажира, в том числе 27 детей.

Примерно через полтора часа после взлета, при входе в воздушное пространство Иордании, самолет передал код 7700 — международный сигнал, означающий чрезвычайную ситуацию на борту. Впоследствии был передан код 7500, указывающий на незаконное вмешательство в работу воздушного судна, включая возможный захват.

При приближении к воздушному пространству Иордании самолет значительно снизил высоту. Согласно данным сервисов отслеживания полетов, в последний раз самолет был зафиксирован в районе аэропорта Табук (Саудовская Аравия).

Видео дня

Речь идет о лайнере Boeing 737 MAX8, переданном авиакомпании Flydubai в декабре 2022 года. Рейс FZ1073 в Израиль стал для этого самолета первым за день; согласно данным сервиса FlightRadar24, предыдущий полет был выполнен во вторник вечером по маршруту Доха (Катар) — Дубай.

Как пишет ynetnews, в ответ на инцидент Оперативный отдел полиции Израиля распорядился создать совместный командный пункт с участием других силовых структур. Комиссар полиции Данни Леви также провел совещание по оценке обстановки, пока власти следили за развитием событий.

"Мы готовимся к любому сценарию", — заявил Леви.

По информации The Jerusalem Post, премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал совещание по вопросам безопасности с участием представителей оборонного ведомства.

Позже ряд СМИ сообщили, что самолет благополучно сел в Саудовской Аравии, а причиной инцидента стала драка пилотов, во время которой один из них передал код о захвате.

Напомним, самолет ВС РФ разбился в Амурской области.

Также сообщалось, что украинка рассказала о минусе жизни в Израиле.