Ізраїль вимагає призупинити всі рейси FlyDubai після того, як пілот з Оману ледь не розбив літак

Ізраїль не має дипломатичних відносин з Оманом. Міністр транспорту Мірі Регев вважає, що ОАЕ порушили свою авіаційну угоду з Ізраїлем.

Регев вимагає призупинити всі рейси FlyDubai до Ізраїлю після сьогоднішнього інциденту на борту рейсу з Дубая до Тель-Авіва. Міністр транспорту звернулася до Управління цивільної авіації з проханням з’ясувати, чи порушили Об’єднані Арабські Емірати свою авіаційну угоду з Ізраїлем, яка передбачає, що посадку в країні можуть здійснювати лише пілоти, які мають паспорти країн, що підтримують дипломатичні відносини з Ізраїлем, повідомляє Times of Israel.

За непідтвердженими повідомленнями, другий пілот рейсу, якого в деяких джерелах ідентифікують як громадянина Оману, завдав капітану ножове поранення та спробував розбити літак, перш ніж його знешкодили пасажири.

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Захоплення літака FlyDubai — що відомо

За даними різних ЗМІ та соціальних мереж, рейс FZ 1073 авіакомпанії FlyDubai вилетів о 6-й годині ранку з Дубая до Тель-Авіва. Політ мав тривати близько трьох годин і 15 хвилин, але о 8:21 ранку почалися незвичайні коливання висоти, і літак різко втратив висоту.

О 08:31 літак на короткий час передав код 7700, що вказує на загальну надзвичайну ситуацію. Через сім хвилин, о 08:38, пілот активував код 7500, який використовується для повідомлення про захоплення літака. У цей момент у повітря були підняті два винищувачі ВПС, а Армія оборони Ізраїлю провела переговори з метою з’ясування обставин інциденту, включаючи оцінку ситуації високопоставленими військовими чиновниками, зокрема начальником Генерального штабу Заміром, головою Управління військової розвідки Армії оборони Ізраїлю, головою Управління військової розвідки та командувачем ВПС.

О 09:20 прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху та міністр оборони Ісраель Кац провели термінову нараду з питань безпеки. Через п'ятнадцять хвилин, о 09:35, надійшло повідомлення про те, що літак прямує на посадку до Саудівської Аравії у супроводі винищувачів. Ще через десять хвилин, о 09:45, літак приземлився в аеропорту Табук.

Наразі організацією заходу спільно з Саудівською Аравією займається Моссад.

Авіакомпанія FlyDubai офіційно підтвердила повідомлення про те, що сигнал лиха було активовано через інцидент на борту літака — бійку між самими пілотами. Авіакомпанія розпочала розслідування інциденту та повідомила про це ізраїльську владу.

Наразі повідомляється, що другий пілот з Оману напав на першого, який походив з Індії. Цвіка Манес, генеральний директор страхової компанії Barak Leumi, що входить до складу Bank Leumi, перебував на борту літака FlyDubai і брав участь у нейтралізації другого пілота.

"Моя дружина стояла поруч із кабіною пілотів, бо моя донька була в туалеті. Вона почула крики та галас із кабіни. Вона сказала пілотові, який був зовні: "Щось відбувається". Він відчинив двері, і ми знешкодили терориста. Другий пілот з Оману вдарив ножем іншого і намагався розбити літак", — розповів Цвіка. За його словами, один із пілотів, який допоміг взяти літак під контроль, — громадянин Фіджі. При цьому інші ЗМІ стверджують, що літак у Саудівській Аравії приземлили громадяни РФ та України, а також пілоти, які були на борту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на борту літака між пілотами з України та Росії сталася бійка.

Пізніше стало відомо, що літак намагалися захопити. Про громадянство пілотів офіційно ще не повідомлялося.