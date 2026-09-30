Израиль требует остановить все рейсы FlyDubai после того, как пилот из Омана чуть не разбил самолет

У Израиля нет дипломатических отношений с Оманом. Министр транспорта Мири Регев считает, что ОАЭ нарушили свое авиационное соглашение с Израилем.

Регев требует приостановить все рейсы FlyDubai в Израиль после сегодняшнего инцидента на борту рейса из Дубая в Тель-Авив. Министр транспорта обратилась в Управление гражданской авиации с просьбой расследовать, нарушили ли Объединенные Арабские Эмираты свое авиационное соглашение с Израилем, которое предусматривает, что посадку в стране могут совершать только пилоты, имеющие паспорта стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, сообщает Times of Israel.

По неподтвержденным сообщениям, второй пилот рейса, которого в некоторых источниках идентифицируют как гражданина Омана, нанес капитану ножевое ранение и попытался разбить самолет, прежде чем был обезврежен пассажирами.

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Захват самолета FlyDubai — что известно

По данным разных СМИ и соцсетей, рейс FZ 1073 авиакомпании FlyDubai вылетел в 6 часов утра из Дубая в Тель-Авив. Полет должен был длиться около трех часов и 15 минут, но в 8:21 утра начинаются необычные колебания высоты, и самолет резко теряет высоту.

В 08:31 самолет на короткое время передал код 7700, указывающий на общую чрезвычайную ситуацию. Семь минут спустя, в 08:38, пилот активировал код 7500, используемый для сообщения о захвате самолета. В этот момент были подняты в воздух два истребителя ВВС, и Армия обороны Израиля провела переговоры для выяснения обстоятельств инцидента, включая оценку ситуации высокопоставленными военными чиновниками, в том числе начальником Генерального штаба Замиром, главой Управления военной разведки Армии обороны Израиля, главой Управления военной разведки и командующим ВВС.

В 09:20 премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели срочное совещание по вопросам безопасности. Пятнадцать минут спустя, в 09:35, поступило сообщение о том, что самолет направляется на посадку в Саудовскую Аравию в сопровождении истребителей. Еще через десять минут, в 09:45, самолет приземлился в аэропорту Табук.

Сейчас организацией мероприятия совместно с Саудовской Аравией занимается Моссад.

Авиакомпания FlyDubai официально подтвердила сообщения о том, что сигнал бедствия был активирован из-за инцидента на борту самолета — драки между самими пилотами. Авиакомпания начала расследование инцидента и уведомила израильские власти.

На данный момент сообщается, что второй пилот из Омана напал на первого, родом из Индии. Цвика Манес, генеральный директор страховой компании Barak Leumi, входящей в состав Bank Leumi, находился на борту самолета FlyDubai, и участвовал в нейтрализации второго пилота.

"Моя жена стояла рядом с кабиной пилотов, потому что моя дочь была в туалете. Она услышала крики и шум из кабины. Она сказала пилоту, который был снаружи: "Что-то происходит". Он открыл дверь, и мы обезвредили террориста. Оманский второй пилот ударил ножом другого и пытался разбить самолет", - рассказал Цвика. По его словам, один из пилотов, который помог взять самолет под контроль – гражданин Фиджи. При этом другие СМИ утверждают, что самолет в Саудовской Аравии сажали граждане РФ и Украины, также пилоты, которые были на борту.

Напомним, ранее сообщалось, что на борту самолета подрались пилоты из Украины и России.

Позже стало известно, что самолет пытались захватить. Гражданство пилотов официально еще не сообщалось.