Рейс Flydubai за полминуты потерял более 4 км высоты: пассажиры рассказали о крови в кабине

Самолет Flydubai во время рейса из Дубая в Тель-Авив менее чем за 30 секунд потерял около 14 тысяч футов — более 4,2 км высоты. Именно в этот момент, по сообщениям израильских СМИ, в кабине пилотов произошла ссора.

Об этом говорится в материале израильского 14-го канала.

По данным FlightRadar, Boeing 737 MAX 8 до инцидента летел на высоте более 10 км. Затем самолёт резко начал снижаться и примерно через полминуты опустился до высоты около 5 км. После этого снижение удалось остановить, и самолёт изменил курс и направился в Саудовскую Аравию.

Канал приводит другие данные о параметрах полёта: максимальная вертикальная скорость снижения якобы составляла около 9,4 км в минуту, а наземная скорость превышала 930 км/ч. Эти показатели приводятся именно как данные системы слежения за полётами.

По версии военного корреспондента 14-го канала Гилеля Битона Розена, один из пилотов якобы начал резко снижать самолёт, после чего второй вступил с ним в физическую схватку и сумел вернуть контроль над самолётом. Эта версия событий в представленном материале не имеет официального подтверждения.

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О новых подробностях также рассказала пассажирка рейса Мириам, которую цитирует израильский 14-й канал. По её словам, пассажиры услышали крики, а после открытия дверей кабины пилотов увидели, что там всё было залито кровью. Один из пилотов, по её словам, получил удар складным ножом.

После этого израильские пассажиры вместе с членами экипажа помогли обезвредить нападавшего. Мириам также рассказала, что в какой-то момент пассажиры думали, что не выберутся из самолета живыми.

Во время инцидента самолёт передал коды 7700 и 7500. Первый сигнал означает общую чрезвычайную ситуацию, а второй используется для сообщения о незаконном вмешательстве в работу самолёта.

В итоге самолёт совершил аварийную посадку в Табаке (Саудовская Аравия). По имеющимся данным, все пассажиры выжили.

В то же время обстоятельства инцидента остаются спорными. В частности, официально не подтверждены факты применения ножа, версия об умышленной попытке спровоцировать катастрофу и гражданство пилотов. В материале израильских СМИ отмечается, что командиром экипажа был россиянин, а вторым пилотом — украинец.

Напомним, что рейсом в аэропорт Бен-Гурион летели 174 гражданина Израиля, в числе которых было 27 детей.

Сначала экипаж передал сигнал 7700, означающий общую аварийную ситуацию, а затем — код 7500, который используется в случае захвата самолета. После инцидента обоих пилотов отстранили от выполнения рейса.