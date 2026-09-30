Рейс Flydubai за пів хвилини втратив понад 4 км висоти: пасажири розповіли про кров у кабіні

Літак Flydubai під час рейсу з Дубаю до Тель-Авіва за менш ніж 30 секунд втратив близько 14 тисяч футів — понад 4,2 км висоти. Саме в цей момент, за повідомленнями ізраїльських ЗМІ, у кабіні пілотів відбувалася сутичка.

Про це йдеться у матеріалі ізраїльського 14 каналу.

За даними FlightRadar, Boeing 737 MAX 8 до інциденту летів на висоті понад 10 км. Потім літак різко почав знижуватися і приблизно за пів хвилини опустився до висоти близько 5 км. Після цього зниження вдалося припинити, а літак змінив курс і попрямував до Саудівської Аравії.

Канал наводить інші дані щодо параметрів польоту: максимальна вертикальна швидкість зниження нібито становила близько 9,4 км за хвилину, а наземна швидкість перевищувала 930 км/год. Ці показники наводяться саме як дані з системи відстеження польотів.

За версією військового кореспондента 14-го каналу Гілеля Бітон Розена, один із пілотів нібито почав різко знижувати літак, після чого другий вступив із ним у фізичну боротьбу та зміг повернути контроль над літаком. Ця версія події у наданому матеріалі не має офіційного підтвердження.

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Нові подробиці також розповіла пасажирка рейсу Міріам, яку цитує ізраїльський 14-й канал. За її словами, пасажири почули крики, а після відкриття дверей кабіни пілотів побачили, що там усе було залито кров'ю. Один із пілотів, за її словами, отримав удар складним ножем.

Після цього пасажири-ізраїльтяни разом із членами екіпажу допомогли знешкодити нападника. Міріам також розповіла, що в якийсь момент пасажири думали, що не виберуться з літака живими.

Під час інциденту літак передав коди 7700 та 7500. Перший сигнал означає загальну надзвичайну ситуацію, а другий використовується для повідомлення про незаконне втручання в роботу літака.

Літак зрештою здійснив екстрену посадку в Табаці, Саудівська Аравія. За наданими даними, всі пасажири вижили.

Водночас обставини інциденту залишаються суперечливими. Зокрема, не підтверджені офіційно застосування ножа, версія про навмисну спробу спричинити катастрофу та громадянство пілотів. У матеріалі ізраїльських ЗМІ зазначається, що командиром екіпажу був росіянин, а другим пілотом — українець.

Нагадаємо, рейсом до аеропорту Бен-Гуріона летіли 174 громадяни Ізраїлю, серед яких було 27 дітей.

Спочатку екіпаж передав сигнал 7700, що означає загальну аварійну ситуацію, а згодом — код 7500, який використовують у разі захоплення літака. Після інциденту обох пілотів відсторонили від виконання польоту.