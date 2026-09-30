Екстрена посадка Boeing 737: пілоти з України та Росії побилися під час польоту

Вранці 30 вересня літак Boeing 737 авіакомпанії Flydubai, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії.

Спочатку з борту було передано код 7700 (загальна аварійна ситуація), а потім код 7500 (сигнал про викрадення), проте причиною інциденту стало не захоплення судна, а бійка між пілотами, в результаті якої один із них втратив свідомість, повідомляє N12 з посиланням на авіакомпанію Flydubai.

Захоплення судна не було.

На борту перебували 174 пасажири, у тому числі 27 дітей.

Керівництво Flydubai "було шоковане" інцидентом у кабіні. Обох пілотів відсторонили від польоту. За наявними даними, один із них — уродженець Росії, а другий — України.

Одразу після отримання тривожних сигналів, які надійшли близько 09:00, літак було перенаправлено до Саудівської Аравії, що є вкрай рідкісним випадком. Спочатку його супроводжували ізраїльські винищувачі, а під час заходу на посадку — саудівські.

Видео дня

О 09:50 авіакомпанія повідомила, що про захоплення не йдеться, а вся справа — у конфлікті між пілотами.

Зрештою літак приземлився на території Саудівської Аравії близько 10:00 ранку.

Під час інциденту прем’єр-міністр та міністр оборони провели екстрені консультації з вищим керівництвом міністерства оборони. Крім того, начальник Генерального штабу провів нараду з оцінки ситуації з командувачем ВПС, начальником Оперативного управління, начальником Управління військової розвідки та іншими воєначальниками.

Нагадаємо, пілоти F-16 ЗСУ навчаються літати наосліп.

Також повідомлялося, чому глава ЦРУ Реткліфф обрав для перельоту військовий літак.