Экстренная посадка Boeing 737: пилоты из Украины и РФ подрались по время полета

Утром 30 сентября Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

Сначала с борта был подан код 7700 (общая аварийная ситуация), а затем код 7500 (сигнал об угоне), однако причиной инцидента стал не захват судна, а драка между пилотами, в результате которой один из них потерял сознание, сообщает N12 со ссылкой на авиакомпанию Flydubai.

Захвата судна не было.

На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.

Руководство Flydubai "было шокировано" инцидентом в кабине. Обоих пилотов отстранили от полета. По имеющимся данным, один из них — выходец из России, а второй — из Украины.

Сразу после получения тревожных кодов, которые поступили около 09:00, самолет был перенаправлен в Саудовскую Аравию, что является крайне редким случаем. Сначала его сопровождали израильские истребители, а при заходе на посадку — саудовские.

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В 09:50 авиакомпания сообщила о том, что о захвате речи нет, все дело — в конфликте между пилотами.

В итоге лайнер приземлился на территории Саудовской Аравии около 10:00 утра.

Во время инцидента премьер-министр и министр обороны провели экстренные консультации с высшим руководством оборонного ведомства. Кроме того, начальник Генерального штаба провел совещание по оценке ситуации с командующим ВВС, начальником Оперативного управления, начальником Управления военной разведки и другими военачальниками.

Напомним, пилоты F-16 ВСУ учатся летать вслепую.

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