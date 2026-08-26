Накануне в Москву с неанонсированным визитом прилетел директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Он прибыл в аэропорт "Внуково" на самолете Boeing C-17 Globemaster III ВВС США.

Выбор именно этого борта, а не традиционного правительственного самолета, для многих стал неожиданностью, ведь он предназначен для стратегических военно-транспортных. Однако такой самолет используется, когда аэродром, на котором запланирована, посадка опасен, пишет Defence Express.

То есть визит в Москву на C-17 Globemaster III был предпринят, вероятно, по соображениям безопасности.

Ресурс отмечает, что именно такой самолет использовался для перевозок американских чиновников в Афганистан. Его также задействуют для перевозки спецтранспорта для делегаций. Он способен перевезти даже танк Abrams, не говоря уже о десятке бронированных автомобилей.

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Известно, что борт оснащен средствами противодействия зенитным ракетам.

Поскольку никакой военной техники в нем не перевозилось, единственная версия использования этого гиганта — вопрос безопасности высокопоставленных пассажиров.

"Таким образом, визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву прошел в условиях, когда в Вашингтоне достаточно трезво оценивают все возможные риски и пытаются обезопасить своих чиновников доступными средствами", — отмечают обозреватели.

В России самолет был около семи часов. Он вылетел в сторону Риги около 19:00 в сопровождении спецборта "Россия", но неизвестно, был ли Рэтклифф на борту.

Официальная цель американского чиновника в РФ до сих пор не озвучена, однако есть версия, что он прилетел предостеречь кремлевского диктатора Владимира Путина от эскалации против НАТО, а также заявил, что разведка в курсе планов Москвы о мобилизации.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа был связан "с контактами спецслужб".

На фоне визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа российский диктатор Владимир Путин подписал сразу три закрытых указа.

Напомним, США попросили Украину не бить по Москве во время визита директора ЦРУ. Кроме того, поступила просьба не бить и по Санкт-Петербургу в период 25-26 августа.

Также сообщалось, что известно о прибытии самолета ВВС США Boeing C-17 в столицу России. Boeing C-17A Globemaster III прилетел из Риги в московский аэропорт "Внуково".