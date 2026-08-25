Самолет, на котором директор ЦРУ Ретклифф прибыл в Москву, покинул Россию в сопровождении спецборта РФ (видео)

Самолет спецотряда "Россия" Ту-214ПУ вылетел из аэропорта Внуково вслед за самолетом Военно-воздушных сил (ВВС). Причины его вылета и пункт назначения пока неизвестны.

Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24.

По данным систем онлайн-мониторинга мирового авиационного движения, самолёт вылетел из аэропорта в 18:47 по московскому времени.

Фото: Flightradar24

Как сообщает ресурс "Агентство Новости", самолёт направился в сторону западной границы России по маршруту, аналогичному тому, по которому он прибыл из Риги во вторник утром. Неизвестно, находится ли Рэтклифф на борту.

Джон Рэтклифф прибыл в Москву, не объявив заранее о своём визите. Есть предположение, что во время встреч с высокопоставленными должностными лицами России он предостережёт их от эскалации конфликта в отношении стран НАТО.

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Его визит проходит на фоне все более громких разговоров о возможной мобилизации в РФ после выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре.

В свою очередь CNN отмечает, что визит состоялся на следующий день после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил об операции "Экономический изгой", направленной на экономическую изоляцию Ирана. Россия — стратегический торговый партнер Ирана.

Пока Рэтклифф находится в Москве, Вашингтон предупредил Киев о своём визите, и тот попросил прекратить удары по российской столице 24–26 августа, до отъезда американской делегации. По данным журналиста FT Кристофера Миллера, Соединенные Штаты также попросили Украину не наносить удары по Санкт-Петербургу и южным регионам России с помощью беспилотных ракет. Украина согласилась, добавил Миллер.

Помимо Рэтклиффа, в Москву прибыл секретарь по делам отношений с государствами Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер, который провел переговоры с главным дипломатом Кремля Сергеем Лавровым. Это первая личная встреча представителей Святого Престола и РФ за последние пять лет

Напомним, что известно о прибытии самолета Boeing C-17 ВВС США в столицу России.