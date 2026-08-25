Літак, яким директор ЦРУ Реткліфф прибув до Москви, залишив Росію у супроводі спецборту РФ (відео)

Борт спецзагону "Росія" Ту-214ПУ вилетів з аеропорту Внуково за літаком Військово-повітряних сил (ВПС). Причини його вильоту та пункт призначення наразі невідомі.

Про це свідчать службові дані FlightRadar24.

За даними систем онлайн-моніторингу світового авіаційного руху, літак вилетів з аеропорту о 18:47 за московським часом.

Фото: Flightradar24

Як пише ресурс "Агентсво Новости", літак попрямував у бік західного кордону Росії за маршрутом, аналогічним тому, з яким прибув з Риги у вівторок вранці. Невідомо, чи перебуває Реткліфф на борту.

Джон Реткліфф прибув до Москви, попередньо не оголосивши про свій візит. Є припущення, що під час зустрічей з високопосадовцями Росії він застереже їх від ескалації проти країн НАТО.

Його візит відбувається на тлі дедалі гучніших розмов про можливу мобілізацію в РФ після виборів у Держдуму, що відбудуться у вересні.

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У свою чергу телеканал CNN звазначив, що візит відбувся наступного дня після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про операцію "Економічний ізгой", спрямовану на економічну ізоляцію Ірану. Росія — стратегічний торговий партнер Ірану.

Поки Реткліфф перебуває в Москві, Вашингтон попередив Київ про його візит і попросив призупинити удари у російській столиці 24-26 серпня, до від'їзду американської делегації. Як пише журналіст FT Крістофер Міллер, Сполучені Штати також попросили Україну не атакувати Санкт-Петербург і південні регіони Росії безпілотниками. Україна погодилася, додав Міллер.

Крім Реткліффа, до Москви прибув секретар у справах стосунків з державами Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлахер. Він провів переговори з головним дипломатом Кремля Сергієм Лавровим. Це перша особиста зустріч представників Святого Престолу та РФ за останні п’ять років

Нагадаємо, що відомо про прибуття літака Boeing C-17 ВПС США до столиці Росії.