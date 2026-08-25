Літак, яким директор ЦРУ Реткліфф прибув до Москви, залишив Росію у супроводі спецборту РФ (відео)
Борт спецзагону "Росія" Ту-214ПУ вилетів з аеропорту Внуково за літаком Військово-повітряних сил (ВПС). Причини його вильоту та пункт призначення наразі невідомі.
Про це свідчать службові дані FlightRadar24.
За даними систем онлайн-моніторингу світового авіаційного руху, літак вилетів з аеропорту о 18:47 за московським часом.
Як пише ресурс "Агентсво Новости", літак попрямував у бік західного кордону Росії за маршрутом, аналогічним тому, з яким прибув з Риги у вівторок вранці. Невідомо, чи перебуває Реткліфф на борту.
Джон Реткліфф прибув до Москви, попередньо не оголосивши про свій візит. Є припущення, що під час зустрічей з високопосадовцями Росії він застереже їх від ескалації проти країн НАТО.
Його візит відбувається на тлі дедалі гучніших розмов про можливу мобілізацію в РФ після виборів у Держдуму, що відбудуться у вересні.
У свою чергу телеканал CNN звазначив, що візит відбувся наступного дня після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про операцію "Економічний ізгой", спрямовану на економічну ізоляцію Ірану. Росія — стратегічний торговий партнер Ірану.
Поки Реткліфф перебуває в Москві, Вашингтон попередив Київ про його візит і попросив призупинити удари у російській столиці 24-26 серпня, до від'їзду американської делегації. Як пише журналіст FT Крістофер Міллер, Сполучені Штати також попросили Україну не атакувати Санкт-Петербург і південні регіони Росії безпілотниками. Україна погодилася, додав Міллер.
Крім Реткліффа, до Москви прибув секретар у справах стосунків з державами Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлахер. Він провів переговори з головним дипломатом Кремля Сергієм Лавровим. Це перша особиста зустріч представників Святого Престолу та РФ за останні п’ять років
Нагадаємо, що відомо про прибуття літака Boeing C-17 ВПС США до столиці Росії.