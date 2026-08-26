Напередодні до Москви з неанонсованим візитом прилетів директор ЦРУ Джон Реткліфф. Він прибув до аеропорту "Внуково" на літаку Boeing C-17 Globemaster III ВПС США.

Вибір саме цього літака, а не традиційного урядового борта, для багатьох став несподіванкою, адже він призначений для стратегічних військово-транспортних перевезень. Однак такий літак використовується, коли аеродром, на якому заплановано посадку, є небезпечним, пише Defence Express.

Тобто візит до Москви на літаку C-17 Globemaster III, ймовірно, було здійснено з міркувань безпеки.

Ресурс зазначає, що саме такий літак використовувався для перевезення американських чиновників до Афганістану. Його також залучатимуть для перевезення спецтранспорту для делегацій. Він здатний перевезти навіть танк Abrams, не кажучи вже про десяток броньованих автомобілів.

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Відомо, що літак оснащений засобами протидії зенітним ракетам.

Оскільки в ньому не перевозилося жодної військової техніки, єдина версія щодо призначення цього гіганта — питання безпеки високопоставлених пасажирів.

"Отже, візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви відбувся в умовах, коли у Вашингтоні досить тверезо оцінюють усі можливі ризики та намагаються забезпечити безпеку своїх посадовців доступними засобами", — зазначають оглядачі.

Літак перебував у Росії близько семи годин. Він вилетів у бік Риги близько 19:00 у супроводі спецборта "Росія", але невідомо, чи був Реткліфф на борту.

Офіційна мета візиту американського посадовця до РФ досі не оприлюднена, проте існує версія, що він прилетів, аби застерегти кремлівського диктатора Володимира Путіна від ескалації проти НАТО, а також заявив, що розвідка в курсі планів Москви щодо мобілізації.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня був пов’язаний "з контактами спецслужб".

На тлі візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня російський диктатор Володимир Путін підписав одразу три закриті укази.

Нагадаємо, що США попросили Україну не завдавати ударів по Москві під час візиту директора ЦРУ. Крім того, надійшло прохання не завдавати ударів і по Санкт-Петербургу у період 25–26 серпня.

Також повідомлялося, що стало відомо про прибуття літака ВПС США Boeing C-17 до столиці Росії. Boeing C-17A Globemaster III прилетів із Риги до московського аеропорту "Внуково".