Пилоты F-16 ВСУ учатся летать вслепую: без GPS, но с ориентирами на рельефе, — медиа

Пилоты истребителей F-16 Украины проходят всестороннюю подготовку в Британии, и при этом их учат летать без приборов навигации, рассказало медиа Business Insider. Бойцов должны уметь ориентироваться на местности, поскольку таким образом они лучше защищены от действия российских средств радиоэлектронной борьбы. Как происходит подготовка пилотов F-16 и как они изучают методы визуального пилотирования?

В учебном центре Королевских ВВС Великобритании прошли подготовку 50 украинских пилотов F-16, говорится в статье BI. С журналистами пообщались инструкторы Том и Дейл, которые тренировали украинцев. Они рассказали, что изменили программу подготовки в соответствии с реалиями современной российско-украинской войны. При этом реалии требуют, чтобы пилоты умели летать, полагаясь на собственные глаза, а не на приборы.

Медиа рассказало, что украинские пилоты в первую очередь учатся летать без GPS-навигации, поскольку "готовятся к тяжелой российской радиоэлектронной борьбе на поле боя". Один из бойцов, который неделю назад завершил обучение, подтвердил, что научился управлять F-16 на низких высотах: направление определяют по картам и наземным ориентирам (реки, возвышения). Западным пилотам также дают такие знания, но для них они вспомогательные, в то время как для украинцев — первоочередные. При этом в Украине на поле боя обе стороны используют средства глушения, которые влияют и на навигацию, и на связь, и на системы наведения оружия, говорится в статье. Основные направления использования F-16 на поле боя — это охота на российские "Шахеды" и выполнение дальнобойных ударов по РФ.

BI пообщалось с инструкторами, а также с главным маршалом авиации Королевских ВВС Харви Смитом. Выяснилось, что украинцы учились "с энтузиазмом" к новым знаниям. В Британии они осваивают английский язык и базовую летную подготовку, затем едут в другую страну для полетов на скоростных самолетах, а дальше доучиваются на F-16. К концу обучения украинские пилоты получают все необходимые навыки: умеют взлетать в строю, разделяться, лететь над землей, имитировать полет на цель.

"Украинские пилоты продемонстрировали надежное управление самолетом в первых 10 учебных вылетах", — сказал один из инструкторов.

F-16 Украины — детали

Между тем в феврале медиа Intelligence Online рассказало о возможном появлении в Украине иностранных пилотов для F-16. Речь шла об американских и нидерландских авиаторах, на основе которых создали целую эскадрилью. В то же время Минобороны сообщило о прибытии специальных тренажеров-симуляторов, на которых могли бы учиться пилоты F-16.

Напоминаем, в сентябре 2025 года в сети появились кадры с украинским истребителем F-16, который догнал и взорвал "Шахед" ВС РФ.