Пілоти F-16 ЗСУ вчаться літати наосліп: без GPS, але з орієнтирами на рельєфі, — медіа

Пілоти винищувачів F-16 України проходять всебічну підготовку у Британії, і при цьому їх вчать літати без приладів навігації, розповіло медіа Business Insider. Бійців повинні уміти орієнтуватись на місцевості, оскільки таким чином вони краще захищені від дії російських засобів радіоелектронної боротьби. Як відбувається підготовка пілотів F-16 та як вони вивчають методи візуального пілотування?

У навчальному центрі Королівських ВПС Великої Британії пройшли підготовку 50 українських пілотів F-16, ідеться у статті BI. З журналістами поспілкувались інструктори Том та Дейл, які тренували українців. Вони розповіли, що змінили програму підготовки відповідно до реалій сучасної російсько-української війни. При цьому реалії вимагають, що пілоти уміли літати, покладаючись на власні очі, а не на прилади.

Медіа розповіло, що українські пілоти найперше вчаться літати без GPS-навігації, оскільки "готуються до важкої російської радіоелектронної боротьби на полі бою". Один з бійців, який тиждень тому завершив навчання, підтвердив, що навчився керувати F-16 на низьких висотах: напрямок визначають за картами та наземними орієнтирами (річки, підвищення). Західним пілотам також дають такі знання, але для них вони допоміжні, тим часом як для українців — першочергові. При цьому в Україні на полі бою обидві сторони використовують засоби глушіння, які впливають і на навігацію, і на зв'язок, і на системи наведення зброї, ідеться у статті. Основні напрямки використання F-16 на полі бою — це полювання на російські "Шахеди" та виконання далекобійних ударів по РФ.

BI поспілкувалось з інструкторами, і також з головним маршалом авіації Королівських ВПС Гарві Смітом. З'ясувалось, що українців навчались "з ентузіазмом" до нових знань. У Британії вони освоюють англійську мову та базову льотну підготовку, потім їдуть в іншу країну для польотів на швидкісних літаках, а далі довчаються на F-16. До кінця навчання українські пілоти отримують усі необхідні навички: уміють злітати в строю, розділятись, летіти над землею, імітувати політ на ціль.

"Українські пілоти продемонстрували надійне керування літаком у перших 10 навчальних вильотах", — сказав один з інструкторів.

F-16 України — деталі

Серед іншого, в Україні створили спеціальні вантажівки — мобільні комплекси для проведення сервісних робіт в будь-якому місці, а не лише на аеродромах, які є ціллю для ЗС РФ.

Тим часом у лютому медіа Intelligence Online розповіло про можливу появу в Україні іноземних пілотів для F-16. Ішлося про американських та нідерландських авіаторів, на основі яких створили цілу ескадрилью. Водночас Міноборони повідомило про прибуття спеціальних тренажерів-симуляторів, на яких могли б навчатись пілоти F-16.

Нагадуємо, у вересні 2025 року у мережі з'явились кадри з українським винищувачем F-16, який наздогнав та підірвав "Шахед" ЗС РФ.