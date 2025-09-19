Летіла 4 секунди: F-16 ЗСУ збив "Шахед" ракетою AIM-9L, — соцмережі (відео)

Український винищувач F-16 застосував ракету "повітря-повітря" під час полювання на російський дрон-камікадзе "Шахед". Ракета AIM-9L Sidewinder рухалась по дузі вслід за безпілотником та влучила по цілі.

Збройні сили Російської Федерації запустили "Шахед" по Україні, і один з них потрапив на відео оператора у невстановленому регіоні України, свідчить відео з соцмереж. Кадри опублікував акаунт TikTok, автором якого вказаний "Роман Бальцар". На хвилинному записі — російський дрон, який підривають у повітрі ракетою.

Відео з перехопленням "Шахеда" літаком F-16 ЗСУ з'явилось увечері 18 вересня. Автор не вказав, у якому регіон відбулись події, але у дописі вказана ймовірна локація користувача (або відео) — Одеса. На записі спершу з'явився дрон-камікадзе ЗС РФ, на 20-й секунді у кадр потрапив винищувач. Літак певний час ширяв у небі й не стріляв: оператор припустив, що "ракети закінчились". Врешті на 44 секунді F-16 випустив ракету, яка полетіла вслід безпілотнику, петляючи та повторюючи рух дрона. Вже на 48-й секунді — спалах та стовп диму: ракета влучила по "Шахеду".

"Стріляй, братан, знімаю ж. Дивись як гарно [після влучання — ред.]. Зараз бабахне, коли випустив ракету", — чути коментарі автора відео.

Протягом 15 год під дописом зібралось понад сотню коментарів. Більшість коментаторів захоплювались майстерністю пілота, радили полякам звернути увагу на уміння українців. Дехто радив не викладати подібні відео, щоб не допомагати ворогу.

Літак F-16 - коментарі про винищувач та "Шахед"

На відео з перехопленням "Шахеда" літаком F-16 відреагували у Telegram-каналі "Соняшник", який ведуть бійці Повітряних сил ЗСУ. У дописі, який з'явився зранку 19 вересня, вказано, що винищувач відпрацював ракетою AIM-9L. Також зауважують, що краще дотримуватись заходів безпеки і не лишати на відео міток, які допомагають OSINTерам росіян.

Літак F-16 - бійці Повітряних сил про винищувач та "Шахед" Фото: Скриншот

Літаки F-16 — що відомо про винищувач та ракети AIM-9L

Зазначимо, Україна отримала орієнтовно 42 винищувачі F-16 від Данії, Нідерландів, Норвегія, тоді як "авіаційна коаліція" пообіцяла надати близько 80. літаків до кінця 2028 року. Винищувачі використовуються Повітряними силами ЗСУ під час полювання на "Шахеди", підтвердили військові та президент України Володимир Зеленський.

Крім того, Фокус писав про ракету, якою винищувач F-16 підірвав російський "Шахед". AIM-9L Sidewinder — це керована авіаційна ракета малої дальності з тепловою голівкою самонаведення. Засіб ураження створили у США у 1976 році. Дальність ракет AIM-9L — 18 км, фізичні розміри — довжина 2,8 м, діаметр 127 мм, розмах крил — 630 мм, швидкість — 2 Маха, загальна вага — 86 кг, вага бойової частини — 8,3 кг, орієнтовна ціна — близько 380 тис. дол. за шт. про постачання AIM-9 повідомляла Канада: ішлось про 43 од. Крім того, вона входила у пакети допомоги США, наприклад, у 2023 році (кількість не вказувалась).

