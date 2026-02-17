Відбиває російські атаки: в Україні створили ескадрилью F-16 з пілотів-іноземців, — ЗМІ

В Україні створили міжнародну ексадрилью нових винищувачів F-16 з українських та західних пілотів, зокрема, із США та Нідерландів.

Вони працюють за тимчасовими контрактами та допомагають освоювати технічні переваги літаків, пише Intelligence Online.

Підрозділ створили Повітряні сили України "протягом останніх тижнів" для негайного розгортання. Наразі міжнародна ескадрилья відіграє центральну роль в протиповітряній обороні Київської області, яку РФ атакує дронами та ракетами, йдеться в матеріалі.

В складі підрозділу служать американські пілоти, які "мали численні бойові місії в Афганістані", а один із західних ветеранів виконував завдання на Близькому Сході, перш ніж приєднатися до місії в Україні. Серед нідерландських пілотів є вихідці із "провідних європейських повітряних бойових шкіл, відомих своєю передовою підготовкою з перехоплення та сучасної повітряної війни".

Відео дня

"На відміну від українських пілотів, інтегрованих у традиційний ланцюг командування, західні ветерани працюють за тимчасовими контрактами, подібними до статусу спеціалізованих підрядників. Ці угоди охоплюють шестимісячні ротації, які можна поновлювати відповідно до оперативних потреб", — йдеться у матеріалі.

Пілоти міжнародного підрозділу F-16 часто патрулюють під час нічних російських атак, аби швидше реагувати на загрози в небі та максимізувати покриття радарів. У виданні стверджують, що найважливішим внеском західних ветеранів в структурі української ППО є досвід та навички у користуванні високоточними датчиками винищувачів, зокрема, цільового модуля Lockheed Martin Sniper.

"Ця надвисокоточна електрооптична та інфрачервона система використовується для ідентифікації на великі відстані, відстеження швидкорухомих цілей та ураження в несприятливих погодних умовах. За даними кількох джерел, близьких до Генерального штабу, українські екіпажі вже мали розуміння цих технологічних компонентів, але лише частково, через брак багаторічного навчання на цьому типі західних систем", — зазначено у статті.

Журналісти підкреслили, що міжнародна ескадрилья майже щодня допомагає відбивати російські повітряні удари, зокрема, перехоплюючи ракети "Калібр", Х-101, безпілотники "Герань-5" та інші цілі.

Нагадаємо, 20 січня РФ заявила про вбитого данського інструктора F16 в Кривому Розі.

Фокус також писав про те, що українські F-16 могли отримати ракети для бюджетного збиття БпЛА.