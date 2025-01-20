РФ заявила про вбитого данського інструктора F16 в Кривому Розі: чи є підтвердження

Російські ЗМІ послалися на сумнівне джерело в твітері з нульовою підпискою і недолугими жартами.

Related video

Росіяни заявили, що під час ракетного удару по Кривому Рогу був нібито вбитий данський інструктор F16. Єдине підтвердження цього —повідомлення у порожньому акаунті у соцмережі X (колишній Twitter). На це звернуло увагу російське видання ASTRA.

Так, російське видання ТАСС із посиланням на свої джерела в "силових структурах" повідомило, що внаслідок удару по Кривому Рогу було вбито данського льотчика, інструктора з експлуатації винищувачів F-16 Йєппа Хансена.

Твіт про це з'явився в порожньому акаунті "друга" загиблого — Оскара Соренсена. У Z-каналах навіть знайшли обліковий запис у Facebook і фото "вбитого льотчика".

Пізніше у "друга загиблого" у Х з'явився запис: "Уявіть собі, що вам ліньки навіть створити фейковий обліковий запис, щоб писати твіти".

Міноборони Данії в результаті офіційно спростувало інформацію ТАСС.

"В Україні немає загиблих данських солдатів. Це хибна історія, яка поширюється в російських ЗМІ, мабуть, з метою дискредитувати Данію. Я ставлюся до цього дуже серйозно", — заявив міністр оборони.

А в акаунті Соренсена пізніше з'явився ще один жартівливий запис: "Повідомлення про кончину Йеппе Хансена було перебільшено. За останню годину він очолив велорейд на територію Росії, в результаті якого було знищено весь російський парк Су-57".

Акаунт Соренсена пізніше зник з Х.

Нагадаємо, що 17 січня російські окупанти завдали 2 удари балістичними ракетами по авіаційному училищі КРАУС в Кривому Розі. На момент удару навчання в закладі не проводилося — діти були на онлайн-навчанні. Загинули 5 людей. Усі цивільні.