РФ заявила об убитом датском инструкторе F16 в Кривом Роге: есть ли подтверждение

Российские СМИ сослались на сомнительный источник в твиттере с нулевой подпиской и нелепыми шутками.

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Россияне заявили, что во время ракетного удара по Кривому Рогу был якобы убит датский инструктор F16. Единственное подтверждение этого — сообщение в пустом аккаунте в соцсети X (бывший Twitter). На это обратило внимание российское издание ASTRA.

Так, российское издание ТАСС со ссылкой на свои источники в "силовых структурах" сообщило, что в результате удара по Кривому Рогу был убит датский летчик, инструктор по эксплуатации истребителей F-16 Йеппа Хансен.

Твит об этом появился в пустом аккаунте "друга" погибшего — Оскара Соренсена. В Z-каналах даже нашли аккаунт в Facebook и фото "убитого летчика".

Позже у "друга погибшего" в Х появилась запись: "Представьте себе, что вам лень даже создать фейковую учетную запись, чтобы писать твиты".

Минобороны Дании в итоге официально опровергло информацию ТАСС.

"В Украине нет погибших датских солдат. Это ложная история, которая распространяется в российских СМИ, видимо, с целью дискредитировать Данию. Я отношусь к этому очень серьезно", — заявил министр обороны.

А в аккаунте Соренсена позже появилась еще одна шутливая запись: "Сообщение о кончине Йеппе Хансена было преувеличено. За последний час он возглавил велорейд на территорию России, в результате которого был уничтожен весь российский парк Су-57".

Аккаунт Соренсена позже исчез из Х.

Напомним, что 17 января российские оккупанты нанесли 2 удара баллистическими ракетами по авиационному училищу КРАУС в Кривом Роге. На момент удара обучение в заведении не проводилось — дети были на онлайн-обучении. Погибли 5 человек. Все гражданские.