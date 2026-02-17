Отражает российские атаки: в Украине создали эскадрилью F-16 из пилотов-иностранцев, — СМИ

В Украине создали международную эксадрилью новых истребителей F-16 из украинских и западных пилотов, в частности, из США и Нидерландов.

Они работают по временным контрактам и помогают осваивать технические преимущества самолетов, пишет Intelligence Online.

Подразделение создали Воздушные силы Украины "в течение последних недель" для немедленного развертывания. Сейчас международная эскадрилья играет центральную роль в противовоздушной обороне Киевской области, которую РФ атакует дронами и ракетами, говорится в материале.

В составе подразделения служат американские пилоты, которые "имели многочисленные боевые миссии в Афганистане", а один из западных ветеранов выполнял задачи на Ближнем Востоке, прежде чем присоединиться к миссии в Украине. Среди нидерландских пилотов есть выходцы из "ведущих европейских воздушных боевых школ, известных своей передовой подготовкой по перехвату и современной воздушной войне".

"В отличие от украинских пилотов, интегрированных в традиционную цепь командования, западные ветераны работают по временным контрактам, подобным статусу специализированных подрядчиков. Эти соглашения охватывают шестимесячные ротации, которые можно возобновлять в соответствии с оперативными потребностями", — говорится в материале.

Пилоты международного подразделения F-16 часто патрулируют во время ночных российских атак, чтобы быстрее реагировать на угрозы в небе и максимизировать покрытие радаров. В издании утверждают, что важнейшим вкладом западных ветеранов в структуре украинской ПВО является опыт и навыки в пользовании высокоточными датчиками истребителей, в частности, целевого модуля Lockheed Martin Sniper.

"Эта сверхвысокоточная электрооптическая и инфракрасная система используется для идентификации на большие расстояния, отслеживания быстродвижущихся целей и поражения в неблагоприятных погодных условиях. По данным нескольких источников, близких к Генеральному штабу, украинские экипажи уже имели понимание этих технологических компонентов, но лишь частично, из-за нехватки многолетнего обучения на этом типе западных систем", — говорится в статье.

Журналисты подчеркнули, что международная эскадрилья почти ежедневно помогает отражать российские воздушные удары, в частности, перехватывая ракеты "Калибр", Х-101, беспилотники "Герань-5" и другие цели.

