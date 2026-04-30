Во всем мире таких всего несколько: Украина получила мобильные симуляторы F-16

Кроме стационарных тренажеров для подготовки пилотов для истребителей F-16, Украина теперь имеет и мобильные.

Это позволит ускорить подготовку пилотов, сократив время от обучения до боевых вылетов, и усилить защиту неба, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, получение мобильных тренажеров стало возможным благодаря поддержке партнеров.

"Во всем мире их всего несколько из-за высокой стоимости, и часть уже в Украине. Это возможность непрерывно тренировать наших пилотов, фактически переход на стандарты НАТО в их подготовке", — отметил глава оборонного ведомства. Какова цена симуляторов, он не сказал.

Федоров уточнил, что такие тренажеры позволяют отрабатывать пилотам сложные сценарии еще до вылета, среди которых — быстрота реакции и принятие решений, ситуационная осведомленность в динамическом бою, выполнение конкретных боевых задач в смоделированной среде.

"Тренажеры разработаны специально под наши требования и техническое задание и учитывают географические особенности Украины. Ключевое преимущество – мобильность. Можем быстро перемещать тренажеры, что важно для безопасности пилотов в условиях постоянных атак", — подчеркнул министр.

Он выразил благодарность партнерам Коалиции воздушных сил, а также правительствам Нидерландов, Чехии, Австрии и компаниям-разработчикам за поддержку таких инициатив.

Первый авиационный тренажер для пилотов F-16 Украина получила в мае 2024 года от Чехии. Начальник группы обслуживания тренажеров Дмитрий назвал это событие настоящим "прорывом". До этого, более 20 лет работы, приходилось работать на старой технике и было достаточно непросто.

