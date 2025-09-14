Соседям не позавидуешь: мужчина собрал дома кабину истребителя (видео)

Китайский любитель технологий построил в своем гараже симулятор истребителя, оснащенный турбинами, эффектами ракетной установки и пулемета.

Симулятор имеет емкость, которая выполняет роль топливного бака. Когда рычаг газа доводят до максимума, из двух сопел внизу вырываются языки пламени, имитируя работу реактивных двигателей на максимальной тяге, пишет Technology со ссылкой на видео с китайской платформы Bilibili.

Китаец показал свой симулятор истребителя

На обнародованных кадрах можно увидеть, что сиденье бросает пилота в разные стороны, имитируя реальную тягу, турбулентность и боевые маневры. Кроме того, симулятор получил фальшивую пневматическую пушку, которая вспыхивает при выстрелах из бортового оружия в игре, и блок ракет, выпускающий фейерверки при запуске ракет.

Видео привлекло внимание пользователей со всего мира, однако многие выразили опасения относительно безопасности из-за риска пожара, сильных вибраций и пиротехники.

"Быстрый способ сжечь свой дом", — написал один из комментаторов.

"Соседи, наверное, хотят, чтобы этот человек исчез", — говорится в другом комментарии.

"Представьте, что вы живете рядом с этим парнем", — добавил еще один пользователь.

