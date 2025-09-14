Сусідам не позаздриш: чоловік зібрав вдома кабіну винищувача (відео)

Китайський любитель технологій побудував у своєму гаражі симулятор винищувача, оснащений турбінами, ефектами ракетної установки та кулемета.

Симулятор має ємність, яка виконує роль паливного баку. Коли важіль газу доводять до максимуму, із двох сопел унизу вириваються язики полум'я, імітуючи роботу реактивних двигунів на максимальній тязі, пише Technology з посиланням на відео з китайської платформи Bilibili.

Китаєць показав свій симулятор винищувача

На оприлюднених кадрах можна побачити, що сидіння кидає пілота в різні сторони, імітуючи реальну тягу, турбулентність і бойові маневри. Окрім того, симулятор отримав фальшиву пневматичну гармату, яка спалахує при пострілах з бортової зброї в грі, та блок ракет, що випускає феєрверки при запуску ракет.

Відео привернуло увагу користувачів з усього світу, однак багато хто висловив побоювання щодо безпеки через ризик пожежі, сильні вібрації та піротехніку.

"Швидкий спосіб спалити свій будинок", — написав один з коментаторів.

"Сусіди, напевно, хочуть, щоб цей чоловік зник", — йдеться в іншому коментарі.

"Уявіть, що ви живете поруч із цим хлопцем", — додав ще один користувач.

