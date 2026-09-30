Пілот Boeing 737 міг намагатись вчинити самогубство: деталі про інцидент на рейсі із Дубая (відео)

Під час рейсу FZ1073 із Дубая до Ізраїлю один із пілотів міг спробувати вчинити самогубство та навмисно спрямувати літак у стрімке піке з висоти 30 000 футів (9,14 км). Другий пілот ймовірно через це здійснив бійку в кабіні. Таким чином він намагався запобігти катастрофі.

За інформацією журналіста Галлеля Біттона Розена, літак знизився удвічі — до 15 000 футів (4,57 км) — на швидкості близько 1 Маха (приблизно 1000 км/год). Другий пілот перехопив управління, у цьому йому допомогли пасажири. Тоді судно екстрено та безпечно приземлилось в аеропорту у Саудівській Аравії.

У літаку стався конфлікт між пілотами

Як повідомляє I24news, правоохоронні органи розслідують декілька ймовірних версій події. Зокрема, розглядають спробу самогубства одного з пілотів та ймовірне викрадення літака.

За попередніми даними, один із пілотів громадянин Росії, а інший — з України. Між ними міг статись конфлікт, під час якого використали холодну зброю.

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Що кажуть очевидці події

Пасажири рейсу описали ситуацію як справжнє жахіття у повітрі.

"Ми думали, що або розіб’ємося, або нас вб’ють. Це було схоже на теракт під час польоту", — сказали очевидці.

Люди повідомили, що бачили кров у кабіні та бійку. Зокрема, у соцмережах вже з’явилися фото пасажирів із закривавленим одягом.

Влада контролює ситуацію

Додамо, що офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що ситуація перебуває під контролем. Влада стверджує, що вживає всіх необхідних заходів для безпечного повернення громадян додому.

Нагадаємо, на борту літака, що прямував до аеропорту імені Бен-Гуріона, перебувало 174 ізраїльських пасажирів, зокрема 27 дітей.

Крім того, спочатку з борту було передано код 7700 (загальна аварійна ситуація), а потім код 7500 (сигнал про викрадення). У результаті обох пілотів відсторонили від польоту.