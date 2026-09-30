Пилот Boeing 737 возможно пытался покончить с собой: подробности об инциденте на рейсе из Дубая (видео)

Во время рейса FZ1073 из Дубая в Израиль один из пилотов, возможно, попытался покончить с собой и намеренно направил самолет в стремительное пике с высоты 30 000 футов (9,14 км). Второй пилот, вероятно, из-за этого устроил драку в кабине. Таким образом он пытался предотвратить катастрофу.

По информации журналиста Галлеля Биттона Розена, самолёт снизился вдвое — до 15 000 футов (4,57 км) — на скорости около 1 Маха (примерно 1000 км/ч). Второй пилот взял управление на себя, в этом ему помогли пассажиры. Затем самолёт экстренно и благополучно приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии.

В самолете произошел конфликт между пилотами

Как сообщает I24news, правоохранительные органы расследуют несколько возможных версий происшествия. В частности, рассматриваются версии о попытке самоубийства одного из пилотов и о возможном угоне самолета.

По предварительным данным, один из пилотов — гражданин России, а другой — из Украины. Между ними, возможно, произошёл конфликт, в ходе которого было применено холодное оружие.

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Что говорят очевидцы происшествия

Пассажиры рейса описали ситуацию как настоящий кошмар в небе.

"Мы думали, что либо разбиваемся, либо нас убьют. Это было похоже на теракт во время полёта", — сказали очевидцы.

Люди сообщили, что видели кровь в салоне и драку. В частности, в соцсетях уже появились фотографии пассажиров с окровавленной одеждой.

Власти контролируют ситуацию

Добавим, что аппарат премьер-министра Израиля заявил, что ситуация находится под контролем. Власти утверждают, что принимают все необходимые меры для безопасного возвращения граждан домой.

Напомним, на борту самолета, следовавшего в аэропорт имени Бен-Гуриона, находились 174 израильских пассажира, в том числе 27 детей.

Кроме того, сначала с борта был передан код 7700 (общая аварийная ситуация), а затем код 7500 (сигнал об угоне). В результате обоих пилотов отстранили от полёта.