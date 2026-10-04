"Летим вслепую": после сигнала SOS над Атлантикой исчез медицинский самолет с людьми на борту

В Атлантическом океане вблизи острова Нантакет развернули масштабную поисково-спасательную операцию из-за внезапной потери связи с медицинским самолетом Gulfstream G100, на борту которого находились шесть человек.

В субботу утром, 3 октября, над Атлантическим океаном пропал канадский самолет медицинской эвакуации Gulfstream G100 с позывным "Heartbeat 104". Воздушное судно следовало из Международного аэропорта имени Л. Ф. Вейда на Бермудских островах в Бостон, штат Массачусетс. На его борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Об этом сообщает Associated Press.

По данным оператора аэропорта Skyport, самолет вылетел с Бермудских островов примерно в 00:41 по местному времени 3 октября. По данным Береговой охраны США и Федерального управления гражданской авиации (FAA), связь с бортом прервалась недалеко от острова Нантакет. FAA выпустило поисково-спасательное уведомление около 1:20 ночи по местному времени.

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Особое внимание привлекли последние переговоры экипажа с авиадиспетчерами. Из записи переговоров следует, что пилот сообщил о проблемах во время полёта и объявил чрезвычайную ситуацию. Диспетчер переспросил его: "Роджер, вы сказали, что летите вслепую. Вы это сказали?"

После этого сообщения диспетчеры пытались установить связь через другие самолеты, находившиеся поблизости, однако от медицинского борта ответа больше не поступило. Также службы наблюдения пытались связаться с бортовыми системами других самолетов в этом районе, чтобы те проверили наличие Gulfstream на своих мониторах системы предотвращения столкновений, однако "Heartbeat 104" больше не выходил на связь.

Таким образом, медицинский самолет Gulfstream G100, зарегистрированный под номером C-GRJP, с шестью людьми на борту пропал над Атлантическим океаном.

В районе острова Нантакет, штат Массачусетс, развернута поисково-спасательная операция с привлечением авиации и катеров Береговой охраны США. К операции уже привлечены экипажи Береговой охраны США с авиабазы Кейп-Код, спасательный катер со станции Брант-Пойнт и скоростной патрульный катер USCGC William Sparling. К сбору информации и расследованию обстоятельств инцидента также присоединился Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

По данным американских СМИ, перед исчезновением самолет, возможно, резко снизился. ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило о стремительном снижении примерно на 7500 футов. В то же время официальные органы пока не назвали причину потери связи и не подтвердили обстоятельства исчезновения самолета.

Министр транспорта Канады Стивен Маккиннон сообщил, что четверо из шести человек на борту являются гражданами Канады. По его словам, канадское Министерство транспорта следит за ситуацией и сотрудничает с органами, проводящими поисково-спасательную операцию.

Напомним, во время рейса Boeing 737 из Дубая в Израиль один из пилотов, возможно, намеренно направил самолет в стремительное пике с высоты около 9 км. Второй пилот перехватил управление, после чего самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Правоохранительные органы рассматривают этот инцидент как теракт.

Кроме того, мы сообщали, что на борту самолета, следовавшего в аэропорт имени Бен-Гуриона, находились 174 израильских пассажира, в том числе 27 детей.

Кроме того, "Фокус" писал, что Израиль требует приостановить все рейсы FlyDubai после того, как пилот из Омана едва не разбил самолет.