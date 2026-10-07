Boeing 777 подал сигнал бедствия над Ирландией: что произошло в самолете

Самолет авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Чикаго, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт Хитроу из-за технической неисправности. Во время пролета над Ирландией на высоте 11 400 метров в салоне самолета Boeing 777 опустились кислородные маски, но благодаря оперативной реакции экипажа удалось избежать паники.

Инцидент произошёл примерно через час после взлёта. Капитан немедленно снизился до безопасной высоты — ниже 3 000 метров (10 000 футов) — подал сигнал бедствия и вместе со вторым пилотом развернул самолет в сторону Англии, пишет Blikk.

По словам пассажиров, непосредственно перед тем, как опустились кислородные маски, ощущалась турбулентность, что вызвало кратковременную суматоху в салоне. Однако благодаря строгому соблюдению инструкций ситуацию быстро удалось урегулировать.

Один из очевидцев сообщил, что пока пассажиры пытались найти свободные кислородные маски, капитан уже объявил о снижении до безопасной высоты, на которой дополнительный кислород больше не требовался. Пассажиры отметили высокий уровень профессионализма экипажа и подчеркнули, что само снижение прошло практически незаметно.

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Отметим, что быстрое снижение ниже 10 000 футов и передача аварийного кода 7700 являются стандартными процедурами в случае декомпрессии или технической неисправности. British Airways подтвердила, что экипаж строго соблюдал протокол и что самолет успешно и безопасно приземлился в Лондоне. Авиакомпания пока не обнародовала точные причины неисправности.

Напомним, что после сигнала SOS над Атлантикой пропал медицинский самолет с людьми на борту.

Кроме того, пассажир рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив Янив Хаюн, который помог обезвредить нападавшего во время утреннего инцидента 30 сентября, рассказал, как ворвался в кабину и сумел выровнять самолет.