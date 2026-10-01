"Смотрел передачу об авиакатастрофах": пассажир Flydubai рассказал, как ему удалось выровнять самолет

Пассажир рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив Янив Хаюн, который помог обезвредить нападавшего во время утреннего инцидента 30 сентября, о котором заговорил весь мир, рассказал, как ворвался в кабину и сумел выровнять самолет.

Янив сам взялся за штурвал и фактически спас самолет. Подробности о своём героическом поступке он рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи в аэропорту Бен-Гурион, сообщает издание The Times of Israel.

Мужчина отметил, что он и другой пассажир силой ворвались в кабину пилотов, где у двери лежал раненый пилот. Когда они попали туда, Янив увидел, что за штурвалом находился злоумышленник, а пилотов на креслах уже не было.

"Я схватил террориста, зажал его в захвате и, прежде всего, вытащил наружу", — отметил он.

Когда Нетаньяху спросил его, что именно делал злоумышленник, Янив уточнил, что тот "пытался уничтожить штурвал, чтобы вывести самолёт из строя".

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Вытащив нападавшего из кабины, пассажир обратился к окружающим с просьбой помочь сдержать злоумышленника. Когда помощь подоспела, Янив поспешил обратно в кабину — именно в этот момент самолёт резко накренился.

"Я прыгнул туда, схватился за штурвал и начал тянуть его", — рассказал он.

Кроме того, героический израильтянин пошутил по поводу того, откуда он знал, что нужно делать в такой ситуации. По его словам, в этом ему помогла "Mayday" — передача об авиакатастрофах, которую он смотрел.

Фрагмент рассказа пассажира об инциденте на борту самолета Flydubai

"Самолёт начал немного выравниваться, а затем пилот сказал мне, что дальше он сам возьмёт управление на себя", — добавил Янив.

Ранее издание Israel Hayom сообщило, что самолёт Flydubai отклонился от маршрута и примерно через 30 минут после сигнала о захвате приземлился в Саудовской Аравии.

Кроме того, Нетаньяху сообщил, что пилот рейса Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, вероятно, пытался разбить самолет.