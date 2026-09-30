Пилота, который хотел захватить самолет FlyDubai, уже допрашивают: Нетаньяху раскрыл подробности

Нетаньяху назвал это событие "чрезвычайно серьезным инцидентом, связанным с безопасностью". Согласно его заявлению для прессы, почти все пассажиры рейса были гражданами Израиля.

По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пилот рейса FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, вероятно, пытался разбить самолёт. Перед этим он, по словам премьера, ранил ножом своего коллегу, пишет The Times of Israel.

Речь идет о рейсе FZ1073, который 30 сентября совершил экстренную посадку в саудовском Табуке после инцидента в кабине пилотов. Самолет благополучно приземлился, а обоих пилотов госпитализировали. По словам израильского премьера, когда самолет приблизился к Израилю, один из пилотов напал на другого с ножом. Нетаньяху утверждает, что имеющиеся доказательства указывают на попытку нападавшего разбить самолет вместе с пассажирами.

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Премьер также рассказал о разговоре с одним из израильских пассажиров. Тот сообщил, что самолет начал резко снижаться, после чего пассажир вместе с членом экипажа смог проникнуть в кабину пилотов. По словам Нетаньяху, они вместе остановили нападавшего, когда тот пытался повредить системы самолета. После этого в кабину вошел еще один член экипажа и помог стабилизировать воздушное судно.

Нетаньяху заявил, что подозреваемый уже допрашивается саудовскими правоохранительными органами. В то же время окончательные мотивы нападавшего пока не установлены. Израильские чиновники рассматривают инцидент как возможную попытку террористического акта, но расследование продолжается.

Также стало известно, что ВВС Израиля подняли истребители в воздух после того, как самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и возможном незаконном вмешательстве. Нетаньяху заявил, что поручил израильским службам безопасности принять меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Напомним, Фокус сообщал, что министр транспорта Израиля требует приостановить все рейсы FlyDubai в страну после сегодняшнего инцидента на борту рейса из Дубая в Тель-Авив. Мири Регев уже обратилась в Управление гражданской авиации с просьбой выяснить, нарушили ли Объединённые Арабские Эмираты своё авиационное соглашение с Израилем.

Ранее сообщалось, что на борту самолета между пилотами из Украины и России произошла драка.