Пілота, що хотів захопити літак FlyDubai вже допитують: Нетаньягу розкрив подробиці

Нетаньягу назвав подію "надзвичайно серйозним інцидентом безпеки". Згідно з його заявою пресі, майже всі пасажири рейсу були громадянами Ізраїлю.

За словами ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу, пілот рейсу FlyDubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, ймовірно намагався розбити літак. Перед цим він, за словами прем'єра, поранив ножем свого колегу, пише The Times of Israel.

Йдеться про рейс FZ1073, який 30 вересня здійснив екстрену посадку в саудівському Табуку після інциденту в кабіні пілотів. Літак безпечно приземлився, а обох пілотів госпіталізували. За словами ізраїльського прем'єра, коли літак наблизився до Ізраїлю, один із пілотів напав на іншого з ножем. Нетаньягу стверджує, що наявні докази вказують на спробу нападника розбити літак разом із пасажирами.

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Прем'єр також розповів про розмову з одним з ізраїльських пасажирів. Той повідомив, що літак почав різко знижуватися, після чого пасажир разом із членом екіпажу зміг потрапити до кабіни пілотів. За словами Нетаньягу, вони разом зупинили нападника, коли той намагався пошкодити системи літака. Після цього до кабіни зайшов ще один член екіпажу та допоміг стабілізувати повітряне судно.

Нетаньягу заявив, що підозрюваного вже допитують саудівські правоохоронці. Водночас остаточні мотиви нападника наразі не встановлені. Ізраїльські чиновники розглядають інцидент як можливу спробу терористичної атаки, але розслідування триває.

Також стало відомо, що ВПС Ізраїля підняли винищувачі після того, як літак подав сигнал про надзвичайну ситуацію та можливе незаконне втручання. Нетаньягу заявив, що доручив ізраїльським службам безпеки вжити заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, Фокус писав, що міністерка транспорту Ізраїля вимагає призупинити всі рейси FlyDubai до країни після сьогоднішнього інциденту на борту рейсу з Дубая до Тель-Авіва. Мірі Регев вже звернулася до Управління цивільної авіації з проханням з’ясувати, чи порушили Об’єднані Арабські Емірати свою авіаційну угоду з Ізраїлем.

Раніше повідомлялося, що на борту літака між пілотами з України та Росії сталася бійка.