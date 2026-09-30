Среди пассажиров украинец и россиянин: кто спас самолет Flydubai со 170 израильтянами, — СМИ

Рейс Flydubai с более чем 170 израильтянами на борту мог потерпеть крушение, если бы не вмешательство двух пилотов, летевших в качестве обычных пассажиров. По версии израильских чиновников, второй пилот пытался умышленно направить самолет вниз.

Самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, отклонился от маршрута и примерно через 30 минут после сигнала о захвате приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Israel Hayom.

Власти отвергли версию о классическом захвате самолета. Вместо этого выяснилось, что чрезвычайная ситуация возникла из-за жестокой драки в кабине. По имеющимся предположениям, стычка стала отчаянной попыткой помешать второму пилоту совершить теракт.

Израильские чиновники уже назвали его террористом. Известно, что командир экипажа является гражданином ОАЭ, а второй пилот — уроженцем Омана. В настоящее время подозреваемого допрашивают в Саудовской Аравии.

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СМИ сообщают, что ещё один пилотажный экипаж — россиянин и украинец — летел этим рейсом в качестве обычных пассажиров. Якобы именно они в итоге благополучно посадили самолет в Саудовской Аравии. Официальных сообщений об этом пока нет, украинская сторона на момент публикации новости не комментировала эту информацию.

Все экипажи Flydubai в настоящее время проходят тщательную проверку. Израиль принял решение отправить в Саудовскую Аравию спасательный рейс для своих граждан, ожидая разрешения от Эр-Рияда.

Офир Шпигель, чья мать находилась на борту, описал эти минуты как чрезвычайно напряженные для семьи.

"Это были 40 напряжённых минут. Радует, что самолёт приземлился, и мы надеемся получить достоверные новости о состоянии пассажиров, а не слухи в группах WhatsApp", — сказал он в эфире утреннего выпуска новостей.

По словам мужчины, официальных сообщений семьям никто не направлял. Его мать перед вылетом провела около двух недель на отдыхе в ОАЭ, а после приземления сообщила, что чувствует себя хорошо и все пассажиры в безопасности. Она отметила, что атмосфера на борту была крайне напряжённой после вспышки насилия в салоне.

Одна из пассажирок назвала случившееся очень стрессовым. По её словам, самолёт внезапно начал стремительно падать, и люди закричали, осознав, что происходит что-то страшное.

Женщина добавила, что один из пилотов получил тяжелые ножевые ранения, а израильские пассажиры бросились разнимать драку. По её словам, на борту были люди с окровавленными рубашками. Впрочем, сейчас все чувствуют себя нормально и хотят вернуться домой.

В аппарате премьер-министра Израиля сообщили, что из-за опасений авиационного инцидента Биньямин Нетаньяху провел консультации и следил за развитием событий. Ситуацию взяли под контроль, и сейчас задействованы все средства, чтобы безопасно вернуть израильских пассажиров домой.

Напомним, во время рейса из Дубая в Тель-Авив самолет Flydubai менее чем за 30 секунд потерял высоту примерно на 14 тысяч футов, то есть более 4,2 км. Именно в этот момент, как писали израильские СМИ, в кабине пилотов происходила ссора.

Кроме того, самолет Boeing 737 той же авиакомпании, следовавший из ОАЭ в Израиль, изменил маршрут после нескольких минут тревожных сигналов. Сначала с борта передали сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который означает незаконное вмешательство в работу воздушного судна, в том числе и возможный захват.