Українець і росіянин серед пасажирів: хто врятував літак Flydubai зі 170 ізраїльтянами, – ЗМІ

Рейс Flydubai з понад 170 ізраїльтянами на борту міг розбитися, якби не втручання двох пілотів, які летіли як звичайні пасажири. За версією ізраїльських посадовців, другий пілот намагався навмисне спрямувати літак униз.

Літак Flydubai, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, відхилився від маршруту й приблизно через 30 хвилин після сигналу про захоплення сів у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Israel Hayom.

Версію класичного захоплення літака влада відкинула. Натомість з'ясувалося, що надзвичайна ситуація почалася через жорстоку бійку в кабіні. За наявними припущеннями, сутичка стала відчайдушною спробою завадити другому пілоту здійснити теракт.

Ізраїльські посадовці вже назвали його терористом. Відомо, що командир екіпажу є громадянином ОАЕ, а другий пілот походить з Оману. Зараз підозрюваного допитують у Саудівській Аравії.

Видео дня

ЗМІ пишуть, що ще один пілотний екіпаж – росіянин і українець, летів цим рейсом як звичайні пасажири. Нібито саме вони зрештою безпечно посадили літак у Саудівській Аравії. Офіційних повідомлень про це наразі немає, українська сторона на момент публікаціх новини не коментувала цю інформацію.

Усі екіпажі Flydubai наразі проходять ретельну перевірку. Ізраїль вирішив відправити до Саудівської Аравії рятувальний рейс по своїх громадян, очікуючи на дозвіл Ер-Ріяда.

Офір Шпігель, чия мати була на борту, описав ці хвилини як украй напружені для родини.

"Це були 40 напружених хвилин. Радісно, що літак приземлився, і ми сподіваємося отримати правдиві новини про стан пасажирів, а не чутки у групах WhatsApp", – сказав він в ефірі ранкового випуску новин.

За словами чоловіка, офіційних повідомлень родинам ніхто не надавав. Його мати перед вильотом провела близько двох тижнів на відпочинку в ОАЕ, а після посадки повідомила, що почувається добре і всі пасажири в безпеці. Вона зазначила, що атмосфера на борту була вкрай напруженою після спалаху насильства в салоні.

Одна з пасажирок назвала пережите дуже стресовим. За її словами, літак раптово почав стрімко падати, а люди закричали, усвідомивши, що коїться щось страшне.

Жінка додала, що один із пілотів дістав тяжкі ножові поранення, а ізраїльські пасажири кинулися розбороняти бійку. За її словами, на борту були люди із закривавленими сорочками. Утім, зараз усі почуваються нормально й хочуть повернутися додому.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що через побоювання авіаційного інциденту Біньямін Нетаньягу провів консультації та стежив за розвитком подій. Ситуацію взяли під контроль, і зараз задіяні всі засоби, щоб безпечно повернути ізраїльських пасажирів додому.

Нагадаємо, під час рейсу з Дубая до Тель-Авіва літак Flydubai менш ніж за 30 секунд провалився приблизно на 14 тисяч футів, тобто понад 4,2 км. Саме тоді, як писали ізраїльські медіа, у кабіні пілотів точилася сутичка.

Також Boeing 737 цієї ж авіакомпанії, що прямував з ОАЕ до Ізраїлю, змінив маршрут після кількох хвилин тривожних сигналів. Спершу з борту передали сигнал лиха 7700, а згодом код 7500, який означає незаконне втручання в роботу повітряного судна, зокрема й можливе захоплення.