"Дивився програму про авіакатастрофи": пасажир Flydubai зізнався, як йому вдалося вирівняти літак

Пасажир рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва Янів Хаюн, який допоміг знешкодити нападника під час ранкового інциденту 30 вересня, який прогримів на увесь світ, розповів, як увірвався до кабіни та зумів вирівняти літак.

Янів сам узявся за штурвал і фактично став рятівником літака. Подробиці про свій героїчний вчинок він розповів прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу під час зустрічі в аеропорту Бен-Гуріон, передає видання The Times of Israel.

Чоловік зазначив, що він та інший пасажир силою увірвалися до кабіни пілотів, де біля дверей лежав поранений пілот. Коли вони потрапили туди, Янів побачив, що за штурвалом перебував зловмисник, а пілотів на кріслах вже не було.

"Я схопив терориста, затиснув його в захваті й, перш за все, витягнув назовні", — зазначив він.

Коли Нетаньягу запитав у нього, що саме робив зловмисник, Янів уточнив, що той "намагався знищити штурвал, щоб вивести літак з ладу".

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Витягнувши нападника з кабіни, пасажир звернувся до інших людей із закликом допомогти стримати зловмисника. Коли поміч знайшлася, Янів поспішив назад у кабіну — саме у той час літак різко похилився.

"Я стрибнув туди, схопився за штурвал і почав тягнути його", — розповів він.

Також героїчний ізраїльтянин пожартував з приводу того, звідки він знав, що необхідно робити в такій ситуації. За його словами, в цьому йому допомогла "Mayday" — передача про авіакатастрофи, яку він переглядав.

Момент розповіді пасажира про інцидент у літаку Flydubai

"Літак почав трохи вирівнюватися, а потім пілот сказав мені, що далі він сам візьме управління на себе", — додав Янів.

Раніше видання Israel Hayom розповіло, що літак Flydubai відхилився від маршруту й приблизно через 30 хвилин після сигналу про захоплення сів у Саудівській Аравії.

Також Нетаньягу повідомив, що пілот рейсу Flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, ймовірно, намагався розбити літак.