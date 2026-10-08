Блискавка вдарила в літак із 110 людьми на борту: пошкодження помітили лише після посадки (фото)

Літак компанії з Індії, який прямував із Патни до Лакхнау, на висоті 5 тисяч метрів футів потрапив у негоду і витримав удар блискавки. На щастя, політ вдалося завершити безпечно.

Під час негоди блискавка вдарила літак компанії лоукостера IndiGo, пише NDTV.

Небезпечний інцидент трапився 7 жовтня на висоті близько 5 тисяч метрів. Але попри негоду, літак продовжив рух за маршрутом і успішно дісталося пункту призначення.

Також стало відомо, що в цей час на борту перебували 104 пасажири та шестеро членів екіпажу, які залишили літак безпечно після посадки в аеропорту. А про постраждалих не повідомлялося.

Крім того, рейс прибув до Лакхнау щей на вісім хвилин раніше запланованого часу.

Блискавка вдарила в літак на висоті 5 км Фото: Скриншот

Тільки після приземлення в аеропорту працівники побачили пошкодження носової частини літака, а саме його обтічника. Тож літак одразу передали на технічну перевірку та тимчасово вивели з експлуатації.

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Повідомляється, що причиною цих пошкоджень, ймовірно, були складні погодні умови, зокрема, гроза з градом.

Нагадаємо, що у столиці Бразилії під час негоди блискавка вдарила по натовпу, що влаштував мітинг з приводу місцевої влади. Люди вийшли на вулиці міста Бразиліа, попри негоду, щоб висловити підтримку експрезиденту країни Жаїру Болсонару, проте під час цього трапилася трагедія.

Також двоє туристів намагалися зійти на вершину піку Торріс в американському штаті Колорадо. Однак погода у місцевості різко погіршилася: сильна гроза з блискавкою ледве не вбила обох чоловіків.