У Бразилії під час мітингу у натовп поцілила блискавка: десятки постраждалих (відео)

25 січня у столиці Бразилії під час негоди блискавка вдарила по натовпу, що влаштував мітинг з приводу місцевої влади.

Люди вийшли на вулиці міста Бразиліа, попри негоду, щоб висловити підтримку експрезиденту країни Жаїру Болсонару, проте під час цього трапилася трагедія. Про інцидент повідомили у CNN з посиланням на бразильські ЗМІ.

Випадок стався поблизу площі Крузейру, що у центральній частині Бразиліа, де зібралися десятки мітингувальників. У якусь мить по людях вдарила блискавка, після чого частина людей попадала.

Внаслідок інциденту 72 людей отримали допомогу оперативних служб у наметі, що неподалік розгорнули пожежники. 34 людей, що постраждали, відправили до медичних закладів столиці країни. Проте, як зазначається, з-поміж 72 людей не усі постраждали через блискавку: у декого погіршилося самопочуття через дощову погоду.

Відомо, що щонайменше вісім людей перебувають у важкому стані. Очевидці стверджують, що саме вони стояли під час мітингу біля металевої огорожі.

Інцидент став на заваді офіційному завершенню мітингу, оскільки люди кинулися на допомогу постраждалим.

Мітинг на підтримку експрезидента Бразилії: чому люди вийшли на демонстрацію

Як пише CNN, протестувальники пройшли близько 240 кілометрів від міста Паракату, що у штаті Мінас-Жерайс, до столиці Бразилії в межах акції під назвою "Марш за свободу". У такий спосіб вони вирішили виказати незгоду з рішенням Верховного суду та підтримати колишнього лідера країни Жаїра Болсонару.

25 листопада 2025 року видання Bloomberg повідомляло, що суд ухвалив рішення, за яким Болсонару повинен розпочати відбувати покарання у в'язниці. Йому присудили 27 років ув'язнення за спробу державного перевороту у 2022 році.

