В Бразилии во время митинга в толпу попала молния: десятки пострадавших (видео)

25 января в столице Бразилии во время непогоды молния ударила по толпе, устроившей митинг по поводу местных властей.

Люди вышли на улицы города Бразилиа, несмотря на непогоду, чтобы выразить поддержку экс-президенту страны Жаиру Болсонару, однако во время этого случилась трагедия. Об инциденте сообщили в CNN со ссылкой на бразильские СМИ.

Случай произошел вблизи площади Крузейру, что в центральной части Бразилиа, где собрались десятки митингующих. В какой-то момент по людям ударила молния, после чего часть людей попадала.

В результате инцидента 72 человека получили помощь оперативных служб в палатке, которую неподалеку развернули пожарные. 34 пострадавших отправили в медицинские учреждения столицы страны. Однако, как отмечается, среди 72 человек не все пострадали из-за молнии: у некоторых ухудшилось самочувствие из-за дождливой погоды.

Известно, что по меньшей мере восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что именно они стояли во время митинга у металлического ограждения.

Инцидент помешал официальному завершению митинга, поскольку люди бросились на помощь пострадавшим.

Митинг в поддержку экс-президента Бразилии: почему люди вышли на демонстрацию

Как пишет CNN, протестующие прошли около 240 километров от города Паракату, что в штате Минас-Жерайс, в столицу Бразилии в рамках акции под названием "Марш за свободу". Таким образом они решили выразить несогласие с решением Верховного суда и поддержать бывшего лидера страны Жаира Болсонару.

25 ноября 2025 года издание Bloomberg сообщало, что суд принял решение, по которому Болсонару должен начать отбывать наказание в тюрьме. Ему присудили 27 лет заключения за попытку государственного переворота в 2022 году.

