На висоті 4500 м: рятувальники витягли з гори чоловіків, яких ледве не вбила блискавка (фото)

Двоє туристів намагалися зійти на вершину піку Торріс в американському штаті Колорадо. Однак погода у місцевості різко погіршилася: сильна гроза з блискавкою ледве не вбила обох чоловіків.

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Двоє чоловіків у американському штаті Колорадо вирішили піднятися на гору пік Торріс. Однак діставшись однієї з точок, чоловіки потрапили під сильну грозу блискавкою, через що вони викликали рятувальників. Тим довелося підіймати вертольоти на рекордну висоту, аби витягти двох неуважних туристів, повідомляє AP.

Представник рятувальників Джейк Сміт розповім, що двоє чоловіків родом зі штату Нью-Йорк вирішили самостійно дістатися піку, не взявши з собою відповідного обладнання. Коли чоловіки дісталися відповідної точки, виявилося, що на них суне гроза з блискавкою.

"Схоже, що у них не було багато попереднього досвіду. Я думаю, що це, ймовірно, була просто недостатня обізнаність", – сказав пан Сміт.

Згодом рятувальники та професійні скелелази вийшли на порятунок двох туристів-невдах. Їм довелося підіймати вертольоти на рекордну в цій місцевості висоту, аби пошуковці змогли знайти чоловіків — понад 4500 м.

Пан Сміт додав, що команда професіоналів знайшла людей біля однієї з ущелин. За словами одного з них, коли вони дісталися відповідної точки маршруту на машині, потім мали пішки продовжувати сходження.

Згодом по них почала бити блискавка з такою силою, що їм довелося викликати команду рятувальників. Наразі відомо одного з чоловіків уже виписали з лікарні, а другий пробуде під наглядом лікарів ще кілька днів.

Раніше повідомлялося, що чоловік виявив на вершині гори дещо незвичне. Той сподівався на усамітнення, але виявив не природу, а чергу з туристів, яка розтяглася по схилу майже до вершини.

Згодом стало відомо, що турист дивом вижив після сходження лавини. Чоловік був учасником туристичної групи з трьох іноземців, які спускались на лижах у регіоні з високим ризиком сходження лавин.