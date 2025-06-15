На высоте 4500 м: спасатели вытащили с горы мужчин, которых чуть не убила молния (фото)

Двое туристов пытались взойти на вершину пика Торрис в американском штате Колорадо. Однако погода в местности резко ухудшилась: сильная гроза с молнией чуть не убила обоих мужчин.

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Двое мужчин в американском штате Колорадо решили подняться на гору пик Торрис. Однако добравшись до одной из точек, мужчины попали под сильную грозу молнией, из-за чего они вызвали спасателей. Тем пришлось поднимать вертолеты на рекордную высоту, чтобы вытащить двух невнимательных туристов, сообщает AP.

Представитель спасателей Джейк Смит расскажу, что двое мужчин родом из штата Нью-Йорк решили самостоятельно добраться до пика, не взяв с собой соответствующего оборудования. Когда мужчины добрались до подходящей точки, оказалось, что на них надвигается гроза с молнией.

"Похоже, что у них не было много предыдущего опыта. Я думаю, что это, вероятно, была просто недостаточная осведомленность", — сказал г-н Смит.

Впоследствии спасатели и профессиональные скалолазы вышли на спасение двух туристов-неудачников. Им пришлось поднимать вертолеты на рекордную в этой местности высоту, чтобы поисковики смогли найти мужчин — более 4500 м.

Господин Смит добавил, что команда профессионалов нашла людей возле одного из ущелий. По словам одного из них, когда они добрались до соответствующей точки маршрута на машине, потом должны были пешком продолжать восхождение.

Впоследствии по ним начала бить молния с такой силой, что им пришлось вызвать команду спасателей. Сейчас известно одного из мужчин уже выписали из больницы, а второй пробудет под наблюдением врачей еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что мужчина обнаружил на вершине горы кое-что необычное. Тот надеялся на уединение, но обнаружил не природу, а очередь из туристов, которая растянулась по склону почти до вершины.

Впоследствии стало известно, что турист чудом выжил после схода лавины. Мужчина был участником туристической группы из трех иностранцев, которые спускались на лыжах в регионе с высоким риском схода лавин.