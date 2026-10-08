Молния ударила в самолет со 110 людьми на борту: повреждения заметили только после посадки (фото)
Самолет индийской авиакомпании, следовавший из Патны в Лакхнау, на высоте 5 тысяч метров футов попал в непогоду и был поражён молнией. К счастью, рейс удалось завершить благополучно.
Во время непогоды молния ударила в самолет лоукост-авиакомпании IndiGo, сообщает NDTV.
Опасный инцидент произошёл 7 октября на высоте около 5 тысяч метров. Но, несмотря на непогоду, самолёт продолжил полёт по маршруту и благополучно добрался до пункта назначения.
Также стало известно, что в это время на борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа, которые благополучно покинули самолет после приземления в аэропорту. О пострадавших не сообщалось.
Кроме того, рейс прибыл в Лакхнау даже на восемь минут раньше запланированного времени.
Только после приземления в аэропорту сотрудники заметили повреждения носовой части самолета, а именно его обтекателя. Поэтому самолет сразу направили на техническую проверку и временно вывели из эксплуатации.
Сообщается, что причиной этих повреждений, вероятно, стали сложные погодные условия, в частности, гроза с градом.
Напомним, что в столице Бразилии во время непогоды молния ударила в толпу, устроившую митинг против местных властей. Люди вышли на улицы города Бразилиа, несмотря на непогоду, чтобы выразить поддержку экс-президенту страны Жаиру Болсонару, однако во время этого произошла трагедия.
Кроме того, двое туристов пытались подняться на вершину горы Торрис в американском штате Колорадо. Однако погода в этом районе резко ухудшилась: сильная гроза с молниями едва не унесла жизни обоих мужчин.