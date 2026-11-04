В Європі сім літаків за один день отримали погрози вибуху: деталі інцидентів

Винищувачі підіймали в небо, літаки відправляли на позапланові перевірки, а пасажири чекали на результати огляду — хвиля фальшивих погроз охопила одразу кілька країн Європи.

3 листопада 2026 року одразу сім пасажирських літаків, які виконували рейси між європейськими містами, отримали повідомлення про можливе мінування. Через це їх перевіряли після приземлення, один із рейсів перенаправили на інший аеродром, а роботу летовища поблизу Варшави тимчасово призупиняли. Після перевірок вибухових пристроїв виявлено не було. Про це повідомило видання The Guardian.

Повідомлення стосувалися літаків, які прямували до Варшави, Рима, Софії та іспанської Мурсії. Загалом ішлося про сім рейсів: два до польської столиці, два до Рима, два до Софії та один до Мурсії.

Один із найбільш помітних інцидентів стався з літаком польської авіакомпанії LOT Polish Airlines, який виконував рейс із лондонського аеропорту Гітроу до Варшави. Через повідомлення про загрозу борт перенаправили до аеропорту Варшава-Модлін.

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За інформацією адміністрації аеропорту, сигнал про можливе мінування надійшов о 9:54 за місцевим часом, а вже о 10:01 Boeing 737 MAX приземлився. На борту перебувала 181 людина. Після посадки літак відвели на окрему ділянку для перевірки піротехнічними службами, а пасажирів перевели до термінала.

Через інцидент аеропорт Варшава-Модлін тимчасово припинив роботу. О 11:50 польоти відновили, а о 12:21 тривогу скасували. Після завершення перевірки летовище повернулося до звичайного режиму роботи.

Ще одне повідомлення про загрозу отримали на борту літака Scandinavian Airlines (SAS), який летів із Копенгагена до Варшави. Він приземлився в основному варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена за розкладом. Служби перевірили літак, однак вибухівки не знайшли. На час перевірки одну зі злітно-посадкових смуг тимчасово закривали.

Перевірки в Іспанії, Італії та Болгарії

Ще п’ять випадків стосувалися літаків Ryanair.

Так, в Іспанії повідомлення про загрозу отримав літак, який летів із Манчестера до Мурсії. На борту перебували 114 пасажирів і семеро членів екіпажу. Після приземлення фахівці Цивільної гвардії оглянули борт і багаж. Представник іспанської влади в регіоні Мурсія Франсіско Лукас підтвердив, що вибухівки на літаку не було. Після завершення перевірки аеропорт повернувся до звичайного режиму роботи.

В Італії перевірили два літаки Ryanair, які прибули до римського аеропорту Ф’юмічіно з Лісабона та Дубліна. Літак із Дубліна супроводжували винищувачі Eurofighter італійських Військово-повітряних сил до моменту посадки. До операції залучили саперів, які оглянули літаки, багаж і пасажирів. В обох випадках загроза не підтвердилася. Після огляду повітряних суден тривогу скасували, а робота аеропорту продовжилася у звичайному режимі.

У Болгарії повідомлення про загрозу стосувалися рейсів із Бергамо в Італії та Дубліна до Софії. За даними Міністерства транспорту Болгарії, літак Wizz Air із Бергамо перевозив 176 пасажирів, а на борту рейсу Ryanair із Дубліна перебували 186 людей. Обидва літаки приземлилися за розкладом, без перенаправлення. Їх оглянули співробітники спеціалізованого підрозділу з боротьби з тероризмом. Вибухівки не знайшли.

Таким чином, унаслідок усіх семи інцидентів 3 листопада постраждалих не було. Перевірки не підтвердили жодної з погроз, однак вони спричинили затримки, зміну маршрутів і тимчасові обмеження роботи аеропортів.

Подібний випадок стався і напередодні

За день до цих інцидентів, 2 листопада, повідомлення про мінування отримав літак Wizz Air, який виконував рейс із лондонського аеропорту Лутон до Софії. Через загрозу борт змінив маршрут і приземлився в Будапешті.

За словами міністра оборони Угорщини Ромулуша Русін-Сенді, літак супроводжував винищувач Gripen угорських Повітряних сил. Після посадки борт і пасажирів перевірили. Wizz Air підтвердила, що вибухових пристроїв не виявили, а також повідомила про співпрацю з місцевою владою.

Хто стоїть за "мінуваннями"

Станом на 3 листопада офіційної інформації про те, хто надсилав повідомлення про мінування, не було. Болгарська влада повідомляла, що намагається встановити відправника погрози.

Ріс Джонс із компанії Osprey Flight Solutions, яка спеціалізується на оцінці ризиків в авіації, назвав сім підтверджених повідомлень про загрозу вибуху за один день незвичним випадком. На його думку, відсутність єдиної країни, авіакомпанії чи маршруту, на які були спрямовані погрози, може свідчити про намір загалом порушити роботу авіації.

А ось на думку Меттью Борі, експерта компанії Osprey Flight Solutions, яка консультує авіаперевізників із питань безпеки, це могли бути повторні погрози, що виникли після першого інциденту, дії однієї людини або групи, а також операції гібридного характеру, за якими можуть стояти державні структури чи їхні прихильники. Водночас експерт наголосив, що це лише можливі версії. Доказів, які б підтверджували причетність конкретної держави чи організації, наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, літак Ryanair, який виконував рейс із Севільї до Манчестера, подав сигнал надзвичайної ситуації, встановивши код транспондера 7700, приблизно за 20 хвилин до приземлення. Причиною стало раптове погіршення здоров’я пасажира, якому медики надали допомогу одразу після успішної посадки літака.

Також Фокус писав, що літак компанії з Індії, який прямував із Патни до Лакхнау, на висоті 5 тисяч метрів футів потрапив у негоду і витримав удар блискавки.