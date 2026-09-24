Российский Ми-8 залетел в Польшу, истребители подняли в небо: сколько он там пробыл

23 сентября российский военный вертолёт Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши вблизи Бранево. Вертолёт РФ залетел примерно на 300 метров вглубь страны и находился там 42 секунды.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши.

По его данным, российский Ми-8 летел из Калининградской области. Полет отслеживали польские радиолокационные системы, после чего Польша подняла истребители, а наземные силы и средства ПВО перевели в состояние готовности.

Инцидент произошёл в 11:08 по местному времени к северу от Бранево. Российский военный вертолёт ненадолго пересёк государственную границу, после чего покинул воздушное пространство Польши.

В Оперативном командовании заявили, что характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет готовность польской противовоздушной обороны.

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"Расчеты систем ПВО Польши круглосуточно ведут наблюдение и находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства", — говорится в сообщении.

Инцидент с российским вертолётом в Польше произошёл на фоне предыдущих случаев вторжения в воздушное пространство страны российскими беспилотниками и другими объектами.

Напомним, Польша строит 2,2-километровый туннель под Карпатами на глубине более 100 метров. Он станет частью скоростной трассы S19 недалеко от украинской границы. Туннель будет состоять из двух параллельных частей с двумя полосами движения и аварийными выходами, а стоимость строительства оценивается в 142 млн долларов.

Ранее также сообщалось, что Польша планирует оборудовать более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты. Она будет включать в себя мониторинг территории и датчики движения. Электронные средства дополнят уже установленные физические заграждения, а дополнительные системы безопасности планируется распространить и на границах с Россией и Беларусью.