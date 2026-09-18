Польша строит огромный туннель недалеко от Украины: что спрячут на глубине 100 м под землей в Карпатах

В Польше на глубине 100 метров под Карпатами строится 2-километровый туннель стоимостью 142 миллиона долларов для расширения трассы S19.

В Польше продолжается строительство одного из самых сложных инженерных объектов на скоростной трассе S19 — автомобильного туннеля под холмом Гроховична. Сооружение протяженностью 2255 метров будет проходить в горном массиве Карпат, а в самой глубокой точке трасса будет проходить более чем на 100 метров под землей. Об этом сообщает профильное польское издание Portal Samorządowy.

Новый туннель возводится в Подкарпатском воеводстве на участке скоростной автомагистрали S19 между Ряшевом-Югом и Бабицей, где он станет ключевым элементом 10,3-километрового участка дороги. Проект предусматривает строительство двух параллельных ниток, в каждой из которых обустроят по две полосы для основного движения и дополнительную полосу для аварийных остановок. В целях безопасности водителей и пассажиров между туннелями будут созданы специальные поперечные пешеходные переходы и отдельный проезд для экстренных служб, что позволит быстро реагировать в случае любых форс-мажорных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций.

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Работы над первой веткой подземного объекта строители полностью завершили в декабре 2025 года. Основную часть пути проложила специальная туннелепроходческая машина, получившая название "Карпатка". Эта машина имеет длину около 114 метров, диаметр щита примерно 15 метров и весит около 4400 тонн. Также "Карпатка" оснащена 12 двигателями, мощность каждого из которых составляет 1 МВт.

По данным GDDKiA, при прокладке первой нитки машина опускалась на глубину более 100 метров. Работы осложнялись геологическими и гидрологическими условиями, а также наличием метана. В связи с этим TBM дополнительно оснастили системами вентиляции и обнаружения метана.

Пробив толщу горной породы холма Гроховичная, техника успешно вышла с его северной стороны.

И вот 17 июня 2026 года началась прокладка второй нитки туннеля. После завершения подготовительного 14-метрового участка строители приступили к основной фазе работ. В настоящее время специалисты проходят через горную породу с помощью туннелепроходческой машины, опираясь на опыт строительства первой нитки.

Что будет внутри

Две ветки туннеля будут соединены поперечными переходами. Помимо них предусмотрен отдельный аварийный проезд. Такая планировка позволит организовать эвакуацию людей и работу спасательных служб в случае аварии.

После завершения проходки внутри будет обустроено дорожное полотно, две полосы движения, аварийная полоса и необходимая инфраструктура безопасности.

Сам туннель станет крупнейшим инженерным объектом на 10,3-километровом участке S19. Помимо него, проект предусматривает строительство шести эстакад, двух виадуков, транспортной развязки "Бабица", переходов для животных, пунктов обслуживания водителей и площадок для санитарных вертолетов.

Кроме того, в рамках проекта планируется создать первый в Подкарпатском воеводстве Центр управления туннелем. Он будет отвечать за контроль и безопасность объекта после ввода его в эксплуатацию.

Часть международного маршрута

Участок S19 Ряшев-Юг — Бабица является частью Via Carpatia — международного транспортного маршрута, проходящего через страны Центральной и Восточной Европы. Польская часть этого коридора входит в состав трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Строительство всего участка осуществляет консорциум Mostostal Warszawa и Acciona Construcción. Завершение работ, согласно действующему графику, запланировано на 2028 год.

Таким образом, после завершения проекта водители получат новый участок скоростной дороги S19 с туннелем длиной более 2,2 километра под холмом Гроховична. Он должен стать частью Via Carpatia и обеспечить дальнейшее прохождение скоростного маршрута на юг Польши.

Напомним, Польша планирует установить электронную систему защиты на участке протяженностью более 100 км границы с Украиной, дополнив ею уже имеющиеся физические заграждения. Система будет включать видеонаблюдение и датчики движения, а отдельно Варшава готовит усиление охраны границы с Россией и Беларусью.

А прямо сейчас польские военные в срочном порядке укрепляют восточную границу в рамках программы "Восточный щит", сооружая укрепления и наблюдательные посты у ключевых пограничных переходов с Украиной. Работы ведутся, в частности, вблизи пунктов пропуска "Дорогуск", "Медика" и "Корчова".