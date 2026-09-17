Электронная стена на границе с Украиной: Польша готовит новую защиту на более 100 км

Польша планирует оснастить более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты. Она будет включать систему мониторинга и датчики движения и станет дополнением к физическим заграждениям.

Об этом сообщило издание Polskie Radio со ссылкой на заместителя главного коменданта Пограничной службы Польши, бригадного генерала Виолетту Горжковскую.

По её словам, 69 км границы будут оборудованы в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы. Ещё 43 км сухопутной границы планируется защитить в зоне ответственности Бещадского отдела.

"Это наши ближайшие планы", — сообщила Горжковская.

Польша также планирует расширить системы защиты на границах с Россией и Беларусью. В частности, речь идет о наблюдательных башнях с оптико-электронными системами, а на границе с Беларусью будут установлены системы для обнаружения беспилотников.

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Средства на эти инвестиции на обеих границах выделил Европейский Союз. В то же время из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон об использовании средств из программы SAFE польская Пограничная служба не смогла осуществить закупки на сумму 3 млрд злотых, в частности бронированных автомобилей и пулеметов.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в случае нападения России Польша и другие европейские страны могли бы нанести Москве значительные потери благодаря преимуществу в авиации. По его словам, европейским силам могло бы потребоваться около шести недель, чтобы вывести из строя оставшиеся российские нефтеперерабатывающие мощности.

В ответ на слова Сикорского о превосходстве Польши над Россией Николай Патрушев пригрозил Варшаве исчезновением через "два-три дня". Помощник Владимира Путина заявил, что в случае войны Россия якобы задействует весь имеющийся арсенал сил и средств.