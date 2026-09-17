Електронна стіна на кордоні з Україною: Польща готує новий захист на понад 100 км

Польща планує обладнати понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту. Вона включатиме систему моніторингу та детектори руху і доповнюватиме фізичні загородження.

Про це повідомили у виданні Polskie Radio з посиланням на заступницю головного коменданта Прикордонної служби Польщі, бригадного генерала Віолету Горжковську.

За її словами, 69 км кордону обладнають у зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби. Ще 43 км сухопутного кордону планують захистити в зоні відповідальності Бещадського відділу.

“Це наші найближчі плани”, — повідомила Горжковська.

Польща також планує розширити системи захисту на кордонах з Росією та Білоруссю. Зокрема, йдеться про спостережні вежі з оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю встановлять системи для виявлення безпілотників.

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Кошти на ці інвестиції на обох кордонах виділив Європейський Союз. Водночас через вето президента Кароля Навроцького на закон щодо використання коштів із програми SAFE польська Прикордонна служба не змогла провести закупівлі на 3 млрд злотих, зокрема броньованих автомобілів та кулеметів.

Нагадаємо, 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі нападу Росії Польща та інші європейські країни могли б завдати Москві значних втрат завдяки перевазі в авіації. За його словами, європейським силам могло б знадобитися близько шести тижнів, щоб вивести з ладу решту російських нафтопереробних потужностей.

У відповідь на слова Сікорського про перевагу Польщі над Росією Микола Патрушев пригрозив Варшаві зникненням за “два-три дні”. Помічник Володимира Путіна заявив, що у разі війни Росія нібито використає весь доступний арсенал сил і засобів.