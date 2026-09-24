Російський Мі-8 залетів у Польщу, винищувачі підняли в небо: скільки він там пробув

Російський військовий вертоліт Мі-8 23 вересня порушив повітряний простір Польщі поблизу Бранєво. Гелікоптер РФ залетів приблизно на 300 метрів углиб країни та перебував там 42 секунди.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За його даними, російський Мі-8 летів із Калінінградської області. Політ відстежували польські радіолокаційні системи, після чого Польща підняла винищувачі, а наземні сили та засоби ППО перевели в стан готовності.

Інцидент стався о 11:08 за місцевим часом на північ від Бранєво. Російський військовий вертоліт ненадовго перетнув державний кордон, після чого залишив повітряний простір Польщі.

В Оперативному командуванні заявили, що характер інциденту свідчить про чергову перевірку Росією готовності польської протиповітряної оборони.

“Розрахунки систем ППО Польщі цілодобово здійснюють спостереження та перебувають у постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору”, — йдеться в повідомленні.

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Інцидент з російським гелікоптером у Польщі стався на тлі попередніх випадків порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками та іншими об'єктами.

Нагадаємо, Польща будує 2,2-кілометровий тунель під Карпатами на глибині понад 100 метрів. Він стане частиною швидкісної траси S19 неподалік українського кордону. Тунель складатиметься з двох паралельних частин із двома смугами руху та аварійними виходами, а вартість будівництва оцінюють у $142 млн.

Раніше також повідомлялося, що Польща планує обладнати понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту. Вона передбачатиме моніторинг території та датчики руху. Електронні засоби доповнять уже встановлені фізичні загородження, а додаткові системи безпеки планують розширити й на кордонах із Росією та Білоруссю.