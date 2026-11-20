20 листопада Івано-Франківська область, як й інші регіони, зазнала удару з боку російських терористів. Відомо про пошкодження енергетичної та критичної інфраструктури. Постраждали також житлові будинки.

Російська ракета пробила дах і перекриття між другим і першим поверхами житлового будинку в області, але не вибухнула. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".

Як видно на кадрах, боєприпас пробив стелю кухні. По всій кімнаті розкидані уламки будівельних матеріалів, штукатурки та пошкодженої техніки. Будинок, за даними пабліку, розташований неподалік від Бурштина.

Дірка від ракети в пошкодженому будинку Фото: Світлана Оніщук/Facebook

На іншому відео кухня вже без ракети, а в стелі зяє велика дірка. Крім того, пошкоджена сусідня кімната: судячи з обстановки, це спальня.

Інформації про загиблих та поранених немає.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, після атаки РФ у Бурштинській громаді загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідовали до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Фахівці ДСНС врятували з будинку двох осіб.

Відео дня

Рятувальники гасять пожежу після російської атаки в Івано-Франківській області

У Галицькій громаді пошкоджено житловий будинок. На місці події працюють рятувальники та піротехніки.

Нагадаємо, вночі та вранці 20 листопада російські терористи випустили по Україні близько 100 ракет і 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.

В результаті російського нападу на Київ загинули семеро людей. Серед жертв, за попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, є працівники "Київводоканалу". Постраждали десятки людей.

Також повідомлялося, що РФ завдала удару по залізничній станції у Львові. Є загиблі та поранені.