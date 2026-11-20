Дивом не вибухнула: в Івано-Франківській області ракета РФ влетіла у приватний будинок (відео)
20 листопада Івано-Франківська область, як й інші регіони, зазнала удару з боку російських терористів. Відомо про пошкодження енергетичної та критичної інфраструктури. Постраждали також житлові будинки.
Російська ракета пробила дах і перекриття між другим і першим поверхами житлового будинку в області, але не вибухнула. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".
Як видно на кадрах, боєприпас пробив стелю кухні. По всій кімнаті розкидані уламки будівельних матеріалів, штукатурки та пошкодженої техніки. Будинок, за даними пабліку, розташований неподалік від Бурштина.
На іншому відео кухня вже без ракети, а в стелі зяє велика дірка. Крім того, пошкоджена сусідня кімната: судячи з обстановки, це спальня.
Інформації про загиблих та поранених немає.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, після атаки РФ у Бурштинській громаді загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідовали до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Фахівці ДСНС врятували з будинку двох осіб.
У Галицькій громаді пошкоджено житловий будинок. На місці події працюють рятувальники та піротехніки.
Нагадаємо, вночі та вранці 20 листопада російські терористи випустили по Україні близько 100 ракет і 400 дронів різних типів, з них — близько 120 реактивних.
В результаті російського нападу на Київ загинули семеро людей. Серед жертв, за попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, є працівники "Київводоканалу". Постраждали десятки людей.
Також повідомлялося, що РФ завдала удару по залізничній станції у Львові. Є загиблі та поранені.