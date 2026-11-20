Ивано-Франковская область в числе других регионов оказалась под ударом российских террористов 20 ноября. Известно о повреждениях энергетической и критической инфраструктуры. Пострадали и жилые дома.

Российская ракета проломила крышу и перекрытие между вторым и первым этажами жилого дома в области, но не сдетонировала. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7".

Как видно на кадрах, боеприпас проломил потолок кухни. По всей комнате раскиданы обломки стройматериалов, штукатурки и поврежденной техники. Дом, по данным паблика, расположен недалеко от Бурштына.

Дыра от ракеты в поврежденном доме Фото: Светлана Онищук/Facebook

На другой видеозаписи кухня уже без ракеты, а в потолке зияет большая дыра. Кроме того, повреждена соседняя комната: судя по обстановке, это спальня.

О погибших и раненых информации нет.

По данным Государственной службы по чрезвычайных ситуаций, после атаки РФ в Бурштынской общине загорелся частный жилой дом. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Специалисты ГСЧС спасли из дома двух человек.

Видео дня

Спасатели тушат пожар после российской атаки в Ивано-Франковской области

В Галицкой общине поврежден жилой дом. На местах работают спасатели и пиротехники.

Напомним, в ночь и утром 20 ноября российские террористы запустили по Украине около 100 ракет и 400 дронов разных типов, из них — около 120 реактивных.

В результате российской атаки по Киеву погибли семь человек. Среди жертв, по предварительной информацией городского головы Виталия Кличко, есть работники "Киевводоканала". Пострадали десятки человек.

Также сообщалось, что РФ ударила по железнодорожной станции во Львове. Есть погибшие и раненые.