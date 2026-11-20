Росія продовжує нарощувати кількість повітряних засобів ураження для атак на Україну, яка, у свою чергу, намагається протистояти дроновому та ракетному терору за допомогою нових засобів ППО. Серед них — лазерна установка "Блиск" компанії Carmine Sky.

Її розробка є унікальною не лише для України, а й для всього світу, повідомляє BBC. Ба більше, наша країна стала однією з небагатьох на планеті, яка має подібний засіб ППО.

На бойове чергування "Блиск" на початку листопада 2026 року в Києві поставила компанія-оператор приватної протиповітряної оборони Carmine Sky. Установка має потужний лазерний промінь, здатний пропалювати корпус БПЛА противника та виводити його з ладу.

До "Блиска" в бойових умовах була випробувана лише одна лазерна установка — ізраїльська система Iron Beam. У 2023 році вона збила мінометний снаряд, випущений з території Лівану.

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За перші кілька тижнів роботи "Блиск" поки що не вразив цілі, причиною чого є хмарна та туманна погода в столиці. У таких умовах лазерна зброя не надто ефективна.

Представник компанії Carmine Sky розповів, що система "Блиск" може вражати цілі на відстані до кілометра.

"Лазер "Блиск" працює за рахунок випромінювання енергетичного променя потужністю 4 кВт, який може ефективно пропалити корпус будь-якого літального апарата, такого як "Шахед" і "Герань"", — пояснили розробники.

Система наводиться на повітряну ціль, захоплює її та вражає. Щоб спалити невеликий FPV-дрон "Блиску", потрібні лише частки секунди, але для корпусу "Шахеда" необхідно вже кілька секунд, оскільки той має набагато потужніший захист, що складається з кількох шарів різних матеріалів, зокрема гуми.

У Carmine Sky додали, що працюють над цілою лінійкою своїх лазерних установок і вважають їх не лише економічно вигіднішими, а й безпечнішими для навколишнього середовища, на відміну від зенітних турелей.

"Блиск" — це не "Тризуб"

У грудні 2024 року в Україні вперше заговорили про розробку лазерної зброї. Полковник Вадим Сухаревський, який на той момент командував Силами безпілотних систем, оголосив про створення лазерної установки "Тризуб".

"Сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що має лазер. Ми вже на висоті понад 2 км можемо збивати літаки за допомогою цього лазера", — розповідав він.

Перші кадри випробувань "Тризуба" Сухаревський показав у квітні 2025 року, підкресливши, що вона здатна знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до 3 км, а вертольоти та літаки — на відстані до 5 км.

Після звільнення Сухаревського на початку червня минулого року проект "Тризуб" зник із публічного простору.

У Carmine Sky запевнили, що установка "Блиск" жодним чином не пов’язана з "Тризубом".

Нагадаємо, скільки цілей збили групи підприємств за допомогою турелей з кулеметами та дронів.

Також повідомлялося, що Сергій "Флеш" пояснив, для чого потрібні кулеметні турелі.