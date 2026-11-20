Россия продолжает наращивать количество воздушных средств поражения для атак по Украине, которая, в свою очередь, пытается противостоять дроновому и ракетному террору новыми средствами ПВО. Среди них — лазерная установка "Блиск" компании Carmine Sky.

Ее разработка является уникальной не только для Украины, но и для всего мира, сообщает ВВС. Более того, наша страна стала одной из немногих на планете, которая имеет подобное средство ПВО.

На боевое дежурство "Блиск" в начале ноября 2026 года в Киеве поставила компания-оператор частной противовоздушной обороны Carmine Sky. Установка обладает мощным лазерным лучом, способным прожигать корпус БПЛА противника и выводить его из строя.

До "Блиска" в боевых условиях была проверена только одна лазерная установка — израильская система Iron Beam. В 2023 году она сбила минометный снаряд, выпущенный с территории Ливана.

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За первые несколько дней работы "Блиск" пока еще не поразил цели, причиной чего является облачная и туманная погода в столице. В таких условиях лазерное оружие не слишком эффективно.

Представитель компании Carmine Sky рассказал, что система "Блиск" может поражать цели на расстоянии до километра.

"Лазер "Блиск" работает путем излучения пучка энергии мощностью 4 кВт, который может эффективно прожечь корпус любого летающего средства, такого типа как "Шахед" и "Герань"", – объяснили разработчики.

Установка наводится на воздушную цель, захватывает ее и поражает. Для прожигания небольшого FPV-дрона "Блиску" нужны лишь доли секунды, но для корпуса "Шахеда" необходимо уже несколько секунд, поскольку тот имеет гораздо более мощную защиту, состоящую из нескольких слоев различных материалов, в частности резины.

В Carmine Sky добавили, что работают над целой линейкой своих лазерных установок и считают их не только более экономически выгодными, но и более безопасными для окружения, в отличие от зенитных турелей.

"Блиск" — это не "Тризуб"

В декабре 2024 года в Украине впервые заговорили о разработке лазерного оружия. Полковник Вадим Сухаревский, который на тот момент командовал Силами беспилотных систем, анонсировал создание лазерной установки "Тризуб".

"Сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. Мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", — рассказывал он.

Первые кадры испытаний "Тризуба" Сухаревский показал в апреле 2025 года, подчеркнув, что она способна уничтожать ударные дроны, авиабомбы, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 3 км, а вертолеты и самолеты — на расстоянии до 5 км.

После увольнения Сухаревского в начале июня прошлого года и проект "Тризуб" исчез из публичного пространства.

В Carmine Sky заверили, что установка "Блиск" никак не связана с "Тризубом".

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