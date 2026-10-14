Частная ПВО в Украине: сколько целей сбили группы предприятий с помощью турелей с пулеметами и дронов

К экспериментальному проекту частной ПВО присоединились почти 100 украинских предприятий. Созданные ими группы уже уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе вражеские дроны.

По информации Министерства обороны Украины, ведомство предоставило этим предприятиям полномочия на осуществление мероприятий по противовоздушной обороне и формированию групп ПВО. Среди них — операторы объектов критической инфраструктуры, а также государственные и частные предприятия. Проект реализуется на основании постановления Кабмина от 19 ноября 2025 года № 1506.

Сколько целей сбила частная ПВО

По данным Минобороны, к выполнению боевых задач в настоящее время привлечены группы ПВО шести предприятий. Всего сформировано около 50 таких групп, действующих под руководством воздушных командований Воздушных Сил ВСУ.

По состоянию на 14 октября 2026 года эти группы уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе беспилотники. Основные средства поражения — дроны-перехватчики и автоматизированные турельные установки с крупнокалиберными пулеметами.

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В Минобороны уточнили, что группы находятся на разных этапах подготовки: часть уже выполняет боевые задачи, часть проходит обучение, а часть завершает подготовку.

Как работают частные группы

Частная ПВО является частью многоуровневой системы защиты воздушного пространства. По данным Минобороны, эта инициатива призвана усилить защиту промышленных объектов, критически важной инфраструктуры и гражданского персонала от систематических атак вражеских дронов.

Работу каждой группы определяет воздушное командование Воздушных Сил, в зоне ответственности которого она действует. Компания и военные совместно определяют участок работы, личный состав и необходимые средства. Цели для групп определяет воздушное командование с учётом имеющегося вооружения и задач.

Некоторые виды вооружений предприятия закупают за свой счет, поскольку имеют статус конечного потребителя. Компания также может обратиться к командованию Воздушных Сил с просьбой временно предоставить оружие и боеприпасы со складов воинских частей.

Как напомнили в Минобороны, группы частной ПВО приступили к боевым действиям в 2026 году. По оценке ведомства, это позволяет быстро наращивать потенциал ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения.

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